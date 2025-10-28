黑豹旗／澎湖海事二連勝　兄弟球迷翁家佑苦笑「中繼投手要加油」

▲澎湖海事翁家佑。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

中信盃黑豹旗28日澎湖海事以7比1擊退鳳山高中，拿下2連勝，總教練葉英凱設定目標挺進32強，若順利達標，將與兒子所屬的鶯歌工商正面交鋒，為賽事增添話題。

澎湖海事此戰由高一投手翁家佑掛帥先發，他主投5局僅被敲4支安打，飆出7次三振，失1分非責失分，拿下勝投；王牌黃勁華後援2局飆出5K也表現亮眼。打線方面，全隊共掃出7支安打，其中吳育鑫單場3安打猛打賞，是球隊攻勢關鍵。

首次在黑豹旗扛下先發重任，翁家佑表示：「投5局的表現大致符合預期，不過變化球還需要再加強。」談到打球契機，他笑說，是由父親朋友牽線加入傳統強隊講美國小，「那時就對棒球很有興趣，一打就打到現在。」

身為中信兄弟球迷的他，也關心台灣大賽戰況，飯店沒有辦法看轉播，有用手機看比分，「輸了啊！中繼投手有待加強，年度冠軍卻輸給季後挑戰賽打進來的樂天桃猿。」

過往澎湖海事都與馬公高中聯隊參加黑豹旗，今年首度以單一球隊出征。葉英凱透露，這樣能讓更多球員獲得出賽機會，但第一年單獨運作壓力也不小，「希望未來學弟們也能延續組隊參賽的機會。」他也感謝高雄校友會理事長鼓勵球員，「理事長承諾每挺進一輪就會發放獎金，對孩子們是很大的激勵。」