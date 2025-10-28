黑豹旗／馬公高中章平撲球獲北科按讚　兄弟無冠嘆可惜：明年加油

▲中信盃黑豹旗馬公高中，王耀韡（左）與章平（右）。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

澎湖馬公高中28日在中信盃黑豹旗挑戰科班強敵北科附工，高一投手章平首次先發面對頂尖打線，主投1.2局被敲5支安打，投出6次保送，失10分（6分責失），雖然結果不盡理想，但他攻守兩端皆有亮點，移防二壘後還上演撲接守備，獲得對手稱讚，讓他相當開心。

章平坦言，賽前其實「很怕被打爆」，因為知道對手實力強、打線扎實，「他們每個人都很強，是科班的，我就怕自己控球丟不進去。」雖然實戰中出現幾次保送，但能在場上與強隊交手，仍讓他印象深刻，「被我丟出四壞的那個打者，上壘後還回頭跟我說『你很強』，我就跟他說我只是運氣好而已。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這句稱讚讓他感到受寵若驚，「被科班球員誇獎還是蠻開心的。」他笑說，自己國小曾打過少棒隊，但國中因課業放棄棒球，高中重新拾起球棒，只因為單純「很想再打比賽」。

功課表現不錯的章平，坦言對棒球的熱愛「是天生的」，他說：「我也不知道為什麼，就是喜歡棒球。」他還透露自己是中信兄弟球迷，喜歡上這支球隊的原因也很可愛，「可能小時候喜歡黃色吧，後來看到王威晨、江坤宇、宋晟睿打得很好，就越來越喜歡兄弟。」

雖然台灣大賽第5戰兄弟不敵樂天桃猿，章平仍守在螢幕前應援，「真的很可惜，我們全隊在房間一起看，最後被打全壘打的時候，同學都在虧我，但我還是想跟兄弟說：明年再加油！」

馬公高中第三任投手王耀韡是樂天桃猿球迷，幾乎每場台灣大賽都不曾錯過。對黃子鵬的表現印象特別深刻，也為陳晨威、林泓育開轟奠定勝局的打席感到振奮。這次是他最後一次參加黑豹旗，首次對上科班打者讓他印象深刻。他表示：「前幾位打者的時候還滿緊張的，後來才比較能用平常心面對。三年來應該就這場比賽最印象深刻，被打了兩支全壘打。」

