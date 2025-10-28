世界大賽出現罕見誤判！藍鳥打者以為保送　一壘跑者遭夾殺成悲劇

Bo Bichette is picked off for the first out of the 2nd inning #WorldSeries pic.twitter.com/TwQxmgjMJp — MLB (@MLB) October 28, 2025

記者王真魚／綜合報導

世界大賽第3戰出現了意想不到的誤判，主審延遲的好壞球判決引發場上與休息室一陣混亂。

事件發生在2局上，藍鳥進攻時。無人出局、一壘有跑者，打者瓦修（Daulton Varsho）在1好3壞的情況下看似選掉一顆高角度四縫線速球，眾人都以為是四壞保送。然而，主審延遲幾秒後才喊出「好球」，判為滿球數。

瓦修當時已邁步往一壘走，連帶讓一壘跑者比薛特（Bo Bichette）誤以為保送成功，也往二壘方向走去。道奇先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow） 迅速將球傳向一壘，最終比薛特在一、二壘之間遭夾殺出局，只能無奈被觸殺。

藍鳥總教練史奈德（John Schneider） 立刻衝出休息區提出抗議，但判決並未推翻。

根據MLB官網的即時球數紀錄，這一球一度被顯示為「四壞球」，形成罕見錯誤。儘管藍鳥隨後攻占一、三壘形成得點圈機會，仍未能攻下分數。這次誤判若未發生，可能會改變戰局，令藍鳥倍感懊惱。

▲ 主審延遲的好球判決引發全場混亂， 藍鳥總教練史奈德（John Schneider）衝出場抗議未果 。（圖／達志影像／美聯社）