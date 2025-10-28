運動雲

>

世界大賽出現罕見誤判！藍鳥打者以為保送　一壘跑者遭夾殺成悲劇

記者王真魚／綜合報導

世界大賽第3戰出現了意想不到的誤判，主審延遲的好壞球判決引發場上與休息室一陣混亂。

事件發生在2局上，藍鳥進攻時。無人出局、一壘有跑者，打者瓦修（Daulton Varsho）在1好3壞的情況下看似選掉一顆高角度四縫線速球，眾人都以為是四壞保送。然而，主審延遲幾秒後才喊出「好球」，判為滿球數。

瓦修當時已邁步往一壘走，連帶讓一壘跑者比薛特（Bo Bichette）誤以為保送成功，也往二壘方向走去。道奇先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow） 迅速將球傳向一壘，最終比薛特在一、二壘之間遭夾殺出局，只能無奈被觸殺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

藍鳥總教練史奈德（John Schneider） 立刻衝出休息區提出抗議，但判決並未推翻。

根據MLB官網的即時球數紀錄，這一球一度被顯示為「四壞球」，形成罕見錯誤。儘管藍鳥隨後攻占一、三壘形成得點圈機會，仍未能攻下分數。這次誤判若未發生，可能會改變戰局，令藍鳥倍感懊惱。

▲ 主審延遲的好球判決引發全場混亂， 藍鳥總教練史奈德（John Schneider）衝出場抗議未果 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 主審延遲的好球判決引發全場混亂， 藍鳥總教練史奈德（John Schneider）衝出場抗議未果 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 誤判世界大賽藍鳥比薛特主審

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答

平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答

世界大賽出現罕見誤判！藍鳥打者以為保送　一壘跑者遭夾殺成悲劇

世界大賽出現罕見誤判！藍鳥打者以為保送　一壘跑者遭夾殺成悲劇

大谷翔平炸裂！季後賽7轟登頂再追平松井秀喜紀錄　近4戰猛炸5發

大谷翔平炸裂！季後賽7轟登頂再追平松井秀喜紀錄　近4戰猛炸5發

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

不斷更新／小葛雷諾超前安！藍鳥5：4道奇

不斷更新／小葛雷諾超前安！藍鳥5：4道奇

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

古久保也管不了？林立笑：就是要烤肉！感謝林泓育傳承隊長精神

古久保也管不了？林立笑：就是要烤肉！感謝林泓育傳承隊長精神

古久保執教首冠封王噴香檳：像夢一樣　平野惠一相擁動容一幕

古久保執教首冠封王噴香檳：像夢一樣　平野惠一相擁動容一幕

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

【海豚也有傲嬌的一面XD】自己不吃冰塊見同伴要吃竟把對方擠開！

熱門新聞

平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答

世界大賽出現罕見誤判！藍鳥打者以為保送　一壘跑者遭夾殺成悲劇

大谷翔平炸裂！季後賽7轟登頂再追平松井秀喜紀錄　近4戰猛炸5發

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

不斷更新／小葛雷諾超前安！藍鳥5：4道奇

讀者回應

﻿

熱門新聞

1平野惠一賽後完整20分鐘問答！

2世界大賽罕見誤判！一壘遭夾殺成悲劇

3大谷翔平炸裂！追平松井秀喜

4史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去

5樂天桃猿奪中職總冠軍！周日封王遊行

最新新聞

1黑豹旗重新、中山球場今日確定延賽

2道奇5局反攻4：4扳平戰局！

3陳晨威嗨拋彩帶喊話：請假的薪水我來支付

4溜馬裁掉懷斯曼　簽下灌籃王麥克朗

5世界大賽罕見誤判！一壘遭夾殺成悲劇

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

「好玩一直玩、烤肉烤起來」陳晨威嗨喊勝利贏過來：明天見！

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

【感動全車】身障婦雨中爬行搭公車 超暖司機抱她上下車

【傷害性不大侮辱性極強】姊一出門就臉歪嘴斜！　竟是妹用保鮮膜設下超狠陷阱

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

【海豚也有傲嬌的一面XD】自己不吃冰塊見同伴要吃竟把對方擠開！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366