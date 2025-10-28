野茂英雄登場開球再現「龍捲風」 羅伯斯：他是日本的驕傲

Hideo Nomo threw out the first pitch to Yoshinobu Yamamoto ahead of #WorldSeries Game 3! pic.twitter.com/Gw8fKLRXom — MLB (@MLB) October 28, 2025

記者王真魚／綜合報導

道奇名將野茂英雄在世界大賽第3戰登場擔任開球嘉賓，全場觀眾報以熱烈掌聲與歡呼。 野茂身穿象徵性的背號16號道奇球衣，登場介紹時觀眾席爆出巨響。1995年他登上大聯盟，至今正好滿30週年。

這場開球由山本由伸擔任捕手。 野茂站在投手丘前方，以過去經典的「龍捲風投法」姿勢投球，一記漂亮好球引來觀眾喝采。投球後他恭敬鞠躬，並與山本合影留念。

作為日本球員進軍大聯盟的開拓者，野茂當年在道奇隊拿下新人王，長年擔任主力先發。

總教練羅伯斯（Dave Roberts）曾與他並肩作戰，賽前也回憶，「他是努力不懈、擁有戰士精神的投手，肩負著日本的期望。是一位熱愛棒球、熱愛隊友的人，能與他當過隊友與朋友，是我的榮幸。他來擔任開球嘉賓，真的意義非凡。」

▲野茂英雄開球 。（圖／美聯社）