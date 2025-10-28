還有能力就要幫助隊伍　林泓育以冠軍心態率桃猿一舉登頂

▲2025中職台灣大賽G5單場MVP林泓育。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者胡冠辰／台中報導

台灣大賽第5戰上演戲劇化逆轉，樂天桃猿在3比7落後局面下急起直追，最終於延長11局上由資深強棒林泓育轟出致勝兩分砲，率隊9比7力退中信兄弟，系列賽4勝1敗奪下隊史第8座總冠軍，亦是球團易主後首座王座；身為球隊精神指標的林泓育迎來個人第7枚冠軍戒，他坦言這份榮耀意義非凡。

林泓育賽後表示，奪冠瞬間腦海首先浮現的是球團首次封王的里程碑，他說：「但像我可能比較多次，所以我起伏可能沒那麼大，可是我覺得，我自己還有能力的時候，就是去幫助他們得到最後的好結果這樣子。」

談到致勝全壘打，他仍保持謙遜，林泓育認為該打席關鍵在於不浪費出局數，專注把球打進場內製造壓力，同時也指出：「當下其實沒有想太多，因為平手嘛，我也沒有想說要打全壘打，像浩均投球蠻快的，可能那個球有一點失投，然後被我掌握到了，其實他投得蠻好，像第一顆他投速球我也打不好，我也有點慢掉。」

回顧球隊一路從例行賽到季後賽的艱辛，林泓育直言每位隊友都承受過低潮、傷勢與磨練，然而球隊始終秉持一致方向，以冠軍心態面對每一場比賽，「很多細節可能是我們自己知道，但我覺得不管哪一隊，今天他拿到冠軍一定有他辛苦的一面，但我覺得很棒的是，我們剛剛結束還是有集合，跟大家投手野手說，其實我們訂的方向蠻好的，沒有因為受到一些過程當中的狀況之後去改變方向，我覺得這是今年我們這一點做得非常好。」

「打從一開始就像我們說的，用冠軍的心態來打比賽，打到最後，我們沒有因為我們有機會去覺得過度謹慎，或是我們兩敗了就變得很小心，其他的改變沒有；我們還是一樣，就算我們今天輸了，明天的比賽我們還是用一樣的心情去面對它。」林泓育接著表示。

回首過去2015年，當時Lamigo桃猿剛完成連霸，沒想到10年後還能再次與林智平等老戰友拚戰頂尖舞台，林泓育感到格外動容，他表示，資深戰友們頂著身體負荷仍努力站上場，因此在高壓下更需要彼此支持，「智平學長私聊也有講說，其實他也快hold不住了，因為不管是身體狀況啊、甚至是強度啊、比賽狀況；但我覺得，到最後有個好結果，其實也幫助到他可能不會那麼有壓力。」

「因為在這個高張力的比賽情況之下，或許有一點懷疑自己，或是狀況不好的時候，我覺得我們隊友必須要適時地去幫助他，就像我跟他們講，集合的時候看一下你身邊的隊友，然後多一點的關心、多一點的支持，讓他再勇敢一點站在場上，」林泓育說道。

從挑戰賽一路殺進總冠軍系列賽，樂天曾不被外界看好，球迷卻義無反顧的回到主場，林泓育對此特別向球迷致意：「希望未來不管球員陣容怎麼變動，都能繼續支持球隊與我們。」

林泓育也認為，這次逆境下拿下的冠軍對職涯有特別意義，「因為認真講起來，以我們球隊現在的狀況要拿到這樣的冠軍，其實是非常有難度的，但我們沒有去想到最後，只是在我們前面可能季賽的第3名，再接下來的挑戰賽，或許也沒那麼順利，但我們又順利進到台灣大賽，到最後我們有一點優勢，到最後一場，我們又是在劣勢的情況下，最後贏到這場比賽。」

「其實大家也可以感受到，我們沒有因為這樣的情況去放棄任何一個機會，我相信這些對年輕選手來講幫助非常大，從一路所有都沒有的時候，打到我們最後拿到冠軍這樣子，對他們幫助相對是來得很大。」他最後說。