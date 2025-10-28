運動雲

古久保也管不了？林立笑：就是要烤肉！感謝林泓育傳承隊長精神

▲▼2025中職台灣大賽，樂天桃猿拿下總冠軍，林立與林泓育向球迷致意。（圖／記者李毓康攝）

▲樂天桃猿拿下總冠軍，林立與林泓育向球迷致意。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿以「下剋上」姿態奪下隊史首座總冠軍，隊長林立賽後受訪時感性表示，這座獎盃屬於全隊，「不是某一個人贏下來的」，也霸氣宣布：「烤肉是一定會的！」

林立回顧過往經驗指出，Lamigo時期的奪冠多以半季冠軍身份晉級，今年則從挑戰賽一路逆襲，「我們也曾從挑戰賽打進冠軍賽，卻第一場就輸了，還有一年被兄弟直落四。」

他坦言，外界對球隊並不看好，加上戰力逐年下滑，「但我們靠著學長、學弟一個一個站出來，只要有機會進入名單，大家都全力以赴。」他強調，這次奪冠屬於所有球員的共同努力。

談到接任隊長的心路歷程，他感謝前隊長林泓育的影響，「當他還是隊長時，我就一直在觀察他。要成為球隊的精神領袖和支柱，掌控全隊的節奏，是非常不容易的。」

「這不僅僅是球打得好不好，而是你是否具備承擔這個責任的能力。」林立透露，自己接任隊長以來，也會經常與林泓育交流，「我們團隊的文化就是學長帶領學弟，學弟可以隨時向學長請教，讓大家在這樣的環境中共同成長。我很開心球隊給予我這個機會，讓我擔任隊長，也因為這個角色，我的想法和視野變得不同。今年能夠帶領球隊拿下總冠軍，我感到非常開心。」

備戰期間三度烤肉成為樂天話題，封王後烤肉更是必備行程。林立笑說，「烤肉是一定會的，請大家放心，我們會讓大家知道我們在烤肉。」他透露，這並非臨時起意，「我們一開始就決定這麼做，到最後也要這麼結束。」

對於總教練古久保健二賽前表示，「拿冠軍就想怎樣就怎樣」，林立笑回，「當然！不管他想怎樣，我們都不會管他，因為我們就是要烤肉，他管不了我們的！我們只能用優異的成績來回報他。」

關鍵字： 樂天桃猿林立總冠軍感性致意烤肉

【泰格與雪兒】真的是閨密?

