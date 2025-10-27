運動雲

>

威能帝兩戰先發好投奪「台灣大賽MVP」　林泓育關鍵轟4安寫歷史

▲▼2025中職台灣大賽MVP威能帝。（圖／記者李毓康攝）

▲2025中職台灣大賽MVP威能帝。（圖／記者李毓康攝） 

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿在延長賽中擊敗中信兄弟，以9比7奪下中華職棒總冠軍賽系列戰勝利，封王成功。系列賽MVP由威能帝奪下，樂天優秀球員為成晉，中信兄弟則由韋禮加獲選優秀球員。本場G5單場MVP頒給轟出致勝2分砲的林泓育。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼2025中職台灣大賽G4，威能帝。（圖／記者李毓康攝）

▲2025中職台灣大賽G4，威能帝。（圖／記者李毓康攝）

總冠軍第5戰樂天與兄弟打出激烈攻防，雙方互有領先，9局打完戰成7比7平手。11局上，林泓育從鄭浩均手中轟出2分砲，將比數超前，也為球隊奪冠埋下決勝伏筆。這是林泓育在今年台灣大賽首次擊出全壘打，也是樂天奪冠的關鍵一擊。

林泓育在系列戰前3場未先發，直到G4、G5才進入先發陣容，卻在最關鍵的時刻扮演致勝功臣。除了本場11局的關鍵一擊，他在首局也敲出適時安打為球隊先馳得點，攻守俱佳，成為最終戰的最大亮點之一。

系列戰MVP威能帝兩戰先發共投13局，防禦率僅1.38，壓制對手火力。G2、G4的穩定先發成為球隊奪冠基石。成晉則以.556的打擊率在5場比賽敲出10支安打，是攻勢推進的重要角色，獲選樂天優秀球員。韋禮加則為兄弟苦撐10.2局，防禦率0.84，穩定壓制樂天打線，拿下中信優秀球員。

比賽中雙方火力全開，兄弟首局先以詹子賢高飛犧牲打與陳俊秀的安打攻下3分，樂天則在2局追平。中信靠著對方失誤重新超前，樂天一路緊咬，8局梁家榮陽春砲與滿壘攻勢追平比數，雙方鏖戰至延長賽。11局林泓育的全壘打成為勝負分水嶺，也為球隊拋下封王彩蛋。

樂天今年歷經風雨，在季後賽展現強大凝聚力，終於捧起球團隊史首座總冠軍獎盃，為球團寫下歷史新頁。

▲▼2025中職台灣大賽，左起凱樂、威能帝、魔神樂、波賽樂。（圖／記者李毓康攝）

▲2025中職台灣大賽，左起凱樂、威能帝、魔神樂、波賽樂。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 桃猿中信台灣大賽MVP逆轉影音

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

快訊／林泓育致勝兩分砲！桃猿9比7逆轉兄弟　樂天接手首冠

快訊／林泓育致勝兩分砲！桃猿9比7逆轉兄弟　樂天接手首冠

古久保執教首冠封王噴香檳：像夢一樣　平野惠一相擁動容一幕

古久保執教首冠封王噴香檳：像夢一樣　平野惠一相擁動容一幕

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

威能帝兩戰先發好投奪「台灣大賽MVP」　林泓育關鍵轟4安寫歷史

威能帝兩戰先發好投奪「台灣大賽MVP」　林泓育關鍵轟4安寫歷史

威能帝準備好G5要再上　副領隊嗨喊明年一定留：合約書快拿過來！

威能帝準備好G5要再上　副領隊嗨喊明年一定留：合約書快拿過來！

牧野幸輝接任領隊第一年就見證封王！90度鞠躬：謝謝等我們

牧野幸輝接任領隊第一年就見證封王！90度鞠躬：謝謝等我們

單子下來就要準時報到！馬傑森明趕回花蓮入伍　盼樂天今晚封王

單子下來就要準時報到！馬傑森明趕回花蓮入伍　盼樂天今晚封王

【藝人閃兵案】今開庭！新北院傳喚分2波傳喚

熱門新聞

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

快訊／林泓育致勝兩分砲！桃猿9比7逆轉兄弟　樂天接手首冠

古久保執教首冠封王噴香檳：像夢一樣　平野惠一相擁動容一幕

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1平野續掌兵符？劉志威回應了

2樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了

3快訊／林泓育致勝兩分砲！樂天接手首冠

4古久保執教首冠封王歸功投手：像夢一樣

5樂天桃猿奪中職總冠軍！周日封王遊行

最新新聞

1古久保也管不了？林立笑：就是要烤肉

2平野續掌兵符？劉志威回應了

3威能帝準備好G5　副領隊嗨喊明年一定留

4史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去

5樂天桃猿奪中職總冠軍！周日封王遊行

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

「好玩一直玩、烤肉烤起來」陳晨威嗨喊勝利贏過來：明天見！

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

【感動全車】身障婦雨中爬行搭公車 超暖司機抱她上下車

【泰格與雪兒】真的是閨密?

【不到半年被養成豬】萌貓剛到家立刻收獲阿嬤心XD

【海豚也有傲嬌的一面XD】自己不吃冰塊見同伴要吃竟把對方擠開！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366