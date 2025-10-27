威能帝兩戰先發好投奪「台灣大賽MVP」　林泓育關鍵轟4安寫歷史

▲2025中職台灣大賽MVP威能帝。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿在延長賽中擊敗中信兄弟，以9比7奪下中華職棒總冠軍賽系列戰勝利，封王成功。系列賽MVP由威能帝奪下，樂天優秀球員為成晉，中信兄弟則由韋禮加獲選優秀球員。本場G5單場MVP頒給轟出致勝2分砲的林泓育。

▲2025中職台灣大賽G4，威能帝。（圖／記者李毓康攝）

總冠軍第5戰樂天與兄弟打出激烈攻防，雙方互有領先，9局打完戰成7比7平手。11局上，林泓育從鄭浩均手中轟出2分砲，將比數超前，也為球隊奪冠埋下決勝伏筆。這是林泓育在今年台灣大賽首次擊出全壘打，也是樂天奪冠的關鍵一擊。

林泓育在系列戰前3場未先發，直到G4、G5才進入先發陣容，卻在最關鍵的時刻扮演致勝功臣。除了本場11局的關鍵一擊，他在首局也敲出適時安打為球隊先馳得點，攻守俱佳，成為最終戰的最大亮點之一。

系列戰MVP威能帝兩戰先發共投13局，防禦率僅1.38，壓制對手火力。G2、G4的穩定先發成為球隊奪冠基石。成晉則以.556的打擊率在5場比賽敲出10支安打，是攻勢推進的重要角色，獲選樂天優秀球員。韋禮加則為兄弟苦撐10.2局，防禦率0.84，穩定壓制樂天打線，拿下中信優秀球員。

比賽中雙方火力全開，兄弟首局先以詹子賢高飛犧牲打與陳俊秀的安打攻下3分，樂天則在2局追平。中信靠著對方失誤重新超前，樂天一路緊咬，8局梁家榮陽春砲與滿壘攻勢追平比數，雙方鏖戰至延長賽。11局林泓育的全壘打成為勝負分水嶺，也為球隊拋下封王彩蛋。

樂天今年歷經風雨，在季後賽展現強大凝聚力，終於捧起球團隊史首座總冠軍獎盃，為球團寫下歷史新頁。

▲2025中職台灣大賽，左起凱樂、威能帝、魔神樂、波賽樂。（圖／記者李毓康攝）