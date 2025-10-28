運動雲

平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答

▲▼2025中職台灣大賽G4，中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

▲2025中職台灣大賽G4，中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／台中報導

中信兄弟在今年台灣大賽以1勝4敗不敵樂天桃猿，連霸失利；總教練平野惠一賽後受訪全程長達20分鐘，主動以一段開場發言為敗戰負起責任，並強調：「我們會把失去的討回來。」

平野總教練一開始先談心境，「通常這種時候大家會問『現在的心情是什麼？』我也有一些話想說。首先，真的非常恭喜樂天球團，這次台灣大賽，兩隊一起努力，能吸引這麼多觀眾入場，我認為這是一件非常棒的事情，對於支持兩隊的所有人，我心中充滿感謝；至於輸球的事實，我會確實地面對與承擔。」

賽後完整問答如下：

問題一平野教練一直也是協助球隊做長期發展的總教練，當然年度總冠軍也很重要，在錯失這次冠軍後，未來您覺得有哪個方向需要再去加強，或再去做調整的部分？

平野總教練：「首先，這次輸球的全部責任都在我身上，是我的能力不足，選手們真的已經很努力了，就如剛剛所說的，我也再次深刻體會到，要一邊贏球一邊培育選手的困難，從去年奪冠的那一刻起，我就預想到今年的挑戰將會非常艱鉅；在我接任總教練時，也和球團達成了共識，要以長期的角度來思考球隊的建構。」

「我們的目標不是時強時弱，而是要打造一支能夠持續處於上升軌道的『上昇軍團』，如果未來還有機會，我也會為此繼續貢獻，付出我的全部心力。」

「雖然現在說了這麼多帥氣的話，但我真的對所有中信兄弟的球迷感到非常抱歉，畢竟身為職業選手，結果就是一切，而我們的職責就是實現球迷們的期待，對此我真的感到責任重大，也非常、非常不甘心，但我們絕對會把失去的討回來，這是我現在的心情。」

問題二：身為一位總教練，一定是球迷的眾矢之的，去年成功時，球迷會給予很大的鼓勵，但今年一定會遭受很多批評，相對的球員也是一樣。身為棒球的前輩，您覺得要如何自己度過這樣的心結，以及如何幫助球員面對這方面的事情？

平野總教練：「就像剛剛說的，職業運動看的終究是『結果』，能夠實現球迷的期待，才是職業運動員，如果表現超出球迷的想像，就會得到稱讚；如果無法回應球迷的期待，被批評也是理所當然的。」

「但是，無論是稱讚還是責備，這些都是因為我們勇於『挑戰』才會發生的事，如果什麼都不做，就不會有這些聲音，所以首先，要感謝還能穿上這件球衣，感謝我們還有一個可以挑戰的舞台。同時，也要珍惜那些在我們挑戰時為我們加油的人。只要有這樣的想法，就完全不必害怕被批評，如果我只是一個普通的大叔，根本不會有人理我。」

問題三象迷會比阪神球迷嚴格嗎？

平野總教練：「（象迷）現在是世界第一嚴格的吧！說真的，在巨蛋聽到的加油聲，是我至今從未體驗過的，那樣的聲援真的非常厲害，在我的心中，他們就是世界第一的球迷，如果球迷變得更多該怎麼辦呢？（笑）不過，為了讓球迷變得更多，我會盡自己的一份力去努力，在沒有觀眾的球場比賽，跟在滿場觀眾的球場比賽是完全不同的感受，這也跟剛剛說的『被批評』的話題是有關聯的。」

問題四賽後有沒有跟球員們說些什麼？

平野總教練：「有，不過，因為那是我想傳達給選手們的話，所以現在請容我先保留。」

問題五比賽結束的時候，很多選手都蠻不甘心的，那時候看到平野教練號召選手出來跟球迷致意敬禮，那時候好像也跟選手講了些什麼，可以分享一下嗎？

平野總教練：「首先，因為樂天桃猿隊贏得了冠軍，所以我們先讓出時間與空間，讓他們能夠慶祝，接著我告訴我們球隊的選手，雖然我們現在很不甘心，但比起不甘心的心情，我們更不能忘記『感謝』，要感謝那些在雨中、在氣溫下降的天氣裡，仍然為我們加油到最後的球迷們，向他們表達感謝是理所當然的事。」

問題六作為一個要挑戰連霸的球隊，會不會覺得說今年的台灣大賽，感受到球員那種背負連霸壓力的感覺，所以發揮得不是很理想？

平野總教練：「不，如同我前面所說的，這不是選手的責任，全部都是我自己的責任。現在我們已經為明年開始了新的起點，這個休賽季不是要好好休息，而是要為了明年能奪回台灣大賽的王者寶座而努力。」

問題七雖然今天的結局不是很好，但平野教練回顧這一整年，在您的帶領之下，球隊有沒有哪個部分做得很好，或是讓您覺得欣慰的地方？

平野總教練：「就像我一直說的，從去年奪冠的瞬間，我就已經預想到今年將會是一場艱困的戰鬥，但我們還是把目標設定得很高，希望能拿下上半季冠軍，因為我已經不想再聽到別人說中信兄弟是『慢熱型』的球隊了，但最終我們沒能拿下上半季冠軍，這點真的很辛苦，也讓人很不甘心，不安感也增加了。」

「但是，球隊從那之後，尤其是在7、8月開始非常努力，最終不僅拿下下半季冠軍，甚至拿下了全年度第一。球隊的每個人真的是拚了命在奮鬥，去年台灣大賽奪冠時我沒有哭，但今年拿下全年度第一的時候，我卻忍不住哭了，因為大家真的是帶著滿身的傷在拚戰，我真的被選手們的努力和潛力所感動。」

「進入台灣大賽這個短期決戰，無論是戰術調整、選手任用還是臨場調度，最終的結果證明了是我的能力不足，但也是因為有選手們的努力，我們才能站在台灣大賽這個舞台上奮戰，對此我真的非常感謝，沒能讓球隊贏球，辜負了球迷的期待，這個責任我會深刻地感受到。」

