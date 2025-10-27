運動雲

黑豹旗／馬公高中堂兄弟聯手完封　強碰北科「怕被觸身球會痛」

▲馬公高中洪翊家。（圖／記者楊舒帆攝）

▲馬公高中洪翊家。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

中信盃黑豹旗離島球隊馬公高中今年再度以單一球隊出征，首戰以14比0在6局提前扣倒西松高中，旗開得勝。

馬公由堂兄弟檔洪翊家、洪子晏聯手完封對手。洪翊家先發5局僅被敲3支安打，送出8次三振、無失分；洪子晏後援1局，也飆出2次三振、無失分。打線方面，章平猛打賞貢獻1打點、3得分，洪翊家雙安2打點、2得分，攻守俱佳。

洪翊家透露，自己國小曾打過科班，國中階段未再接觸棒球，去年才加入球隊，「剛回來打球時覺得很懷念。」他對首戰表現表示滿意：「有投進好球帶，算符合預期。」談到與堂弟搭檔，他笑說：「這其實是我們常見的模式，我投不好的時候，就換他上。」

去年馬公高中與澎湖海事組成聯隊，今年則恢復單一出征。總教練蔡亦炘指出：「現在想打球的學生越來越多，分開成隊可以讓更多人參與比賽，聯隊反而會限制出賽機會。」

今年馬公高中共有16名球員，並有馬公國中科班畢業的新生加入，讓有經驗的球員帶領學弟磨合。蔡教練認為，投手群是勝利關鍵，「堂兄弟都有科班底子，明天對北科附工是很難得的挑戰，希望他們享受比賽，說不定還能對上未來職棒潛力股。」
洪翊家則笑說：「希望不要被觸身球打中，那應該會很痛！」

▲馬公高中洪翊家。（圖／記者楊舒帆攝）

▲馬公高中。（圖／記者楊舒帆攝）

