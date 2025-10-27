運動雲

中職頒獎典禮高雄登場！限量816席門票開賣　最貴1000元送福袋

記者楊舒帆／綜合報導

「2025明台產險中華職棒頒獎典禮」將於 11月5日晚間6點30分 在 高雄萬豪酒店 盛大登場。這是頒獎典禮睽違30年首度移師南台灣舉辦，場地規模全面升級，開放816席球迷座位，分為「白金席」、「特等席」與「一般席」三種票價。門票將於 10月28日中午12點 透過 FunOne Tickets售票系統 正式開賣，邀請球迷共同見證年度榮耀時刻。

中華職棒邁入第36年，各項數據屢創新高，無論是場均觀眾人數、臺北大巨蛋賽事增加，或明星賽締造歷史新高進場人次，都展現聯盟蓬勃成長。聯盟特別感謝六支球團與廣大球迷的支持，讓中職持續向上。

今年典禮同樣開放球迷入場，「白金席」1000元、「特等席」800元、「一般席」600元，所有席次皆附限定福袋，內容物總價值超過1200元，並有機會抽中官方獨家收藏品。

中職已連續六年與 三井住友海上集團明台產物保險 攜手舉辦年度頒獎典禮。明台產險長期支持棒球發展，秉持推動體育與促進社會正向發展的企業理念，今年持續以冠名身分支持盛會。典禮將以更盛大、典雅的形式舉行，並透過 緯來電視網、TWITCH頻道、CPBLTV與YouTube官方頻道 全程直播，邀請全台球迷線上線下一同見證年度最閃耀的棒球榮耀。售票連結：https://tickets.funone.io/activity/activity_detail/2025cpblawards

關鍵字： 中職頒獎典禮明台產險高雄球迷

