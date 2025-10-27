運動雲

被藍鳥球迷狂噓仍暖心送球　美媒讚大谷翔平「不懷恨的巨星」

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲美媒盛讚大谷「不懷恨在心」，享受世界大賽每個瞬間。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流巨星」大谷翔平在世界大賽前2戰作客多倫多時，遭到藍鳥球迷狂噓，起因是兩年前他自由球員時期，藍鳥曾積極招攬他，但最終他投奔洛城。這段往事仍讓多倫多球迷心有不甘，只要他踏進打擊區，全場便高喊「我們不需要你！」不過大谷並未受影響，反而以笑容和行動回應敵意。

第2戰賽前，大谷在外野練習時主動與藍鳥球迷互動。當聽到觀眾席的呼喊，他舉起手中的球四處張望，接著高高拋起，將球送入看台。整個過程中，他一邊與球迷開玩笑、一邊微笑回應，氣氛相當融洽。

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平在外野練習時與藍鳥球迷互動，展現溫暖風度。（圖／達志影像／美聯社）

美國媒體《Albat》盛讚大谷的風度，「大谷很快就把被噓的事拋諸腦後，展現出他不會懷恨在心的一面。他依然放鬆、友善，主動發球給球迷並露出笑容，顯示他正享受世界大賽的每一個瞬間。他的專注與天賦，讓他成為MLB最受喜愛、最受尊敬的球星之一。球迷同樣高度評價他的謙遜與對棒球的奉獻，這正是他成為現代棒球象徵的原因。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）則表示，「我認為大谷並沒有完全聽懂那些噓聲的內容。」但他也強調，即使他明白那些話的意思，大谷對待球迷的態度應該也不會有任何改變。

關鍵字： MLB世界大賽道奇藍鳥大谷翔平羅伯斯

