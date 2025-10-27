G5決戰洲際！中職史上僅3次逆轉封王　兄弟推李博登背水一戰　

▲2025中職台灣大賽G4，樂天桃猿拿下勝利，系列賽取得3勝1敗聽牌優勢。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒台灣大賽第4戰26日晚間結束，衛冕軍中信兄弟在8局下半遭猿隊強打陳晨威夯出一發致命兩分砲，以1比3不敵樂天桃猿，系列賽陷入1勝3敗的絕境；雙方接下來將移師台中洲際棒球場進行第5戰，黃衫軍推出洋投李博登先發，全力延長戰線，桃猿則派出魔神樂應戰，力拚一舉封王。

兄弟在G3扳回一城後，原定的G4因雨延宕4天才順利開打，兄弟推出羅戈先發，與桃猿王牌威能帝上演強強對決，兩軍形成投手戰，前3局互有攻勢但都未能突破防線。

比賽關鍵出現在3局下，兄弟捕手高宇杰發生要命傳球失誤讓桃猿1比0先馳得點，雖然4局上許基宏以陽春砲追平比數，但8局下「暴力猿」火力爆發，陳晨威轟出關鍵2分砲，最終兄弟1比3吞敗。

黃衫軍在6局上曾出現反攻契機，無人出局攻佔一、三壘，卻被威能帝連飆3次三振化解，整個系列賽前4戰，兄弟在得點圈的打擊率僅22打數1安打（0.045），打擊儼然成為球隊最大隱憂。

翻開中職總冠軍戰歷史紀錄，系列賽取得3勝1敗的球隊有82.4％機率奪冠，僅有3支球隊能在1勝3敗落後的情況下逆轉封王，分別是：2001年兄弟象、2015年Lamigo桃猿與2020年統一獅；至於中信兄弟隊史，在1勝3敗情境下的奪冠率為25％（1勝3敗4次中僅2001年成功逆轉），而面對樂天桃猿時，則是0勝3敗、從未逆轉成功。

台灣大賽第5戰將於今（27日）在台中洲際棒球場登場，兄弟能否撐住系列戰線，或由樂天桃猿搶下冠軍，將成為關鍵焦點。