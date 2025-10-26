哪怕撞到牆也要接！林立縱身一躍上演美技　談樂天聽牌心境

記者胡冠辰／桃園報導

中華職棒台灣大賽第4戰今（26日）於桃園進行，樂天桃猿與中信兄弟一路拉鋸，直到8局下由陳晨威擊出關鍵兩分砲才拉開差距，終場樂天3比1奪勝，取得3勝1敗聽牌優勢；外野手林立8局上演精彩美技，也成為左右戰局的重要功臣。

8局上黃衫軍進攻，岳政華擊出右外野深遠飛球，一度有開轟態勢，林立縱身一躍攔下這顆危險球，即便碰撞全壘打牆仍強勢完成接殺，撲滅兄弟反攻氣焰。

賽後林立受訪時，坦言這球難度極高，仍咬牙完成任務，他表示：「他打得非常好，比賽就是這樣，有機會就要設法接住，哪怕是撞到牆也要想盡辦法；好險自己有接住，把可能形成安打的機會掌握住，用自己的方式幫助球隊。」

陳冠宇投出該球後一度低頭不敢看，林立理解隊友壓力所在，「那球可能是失投，但球還在場內就要抓住機會，幸好對方沒有完全掌握，不然情勢可能逆轉。很高興能阻斷攻勢串聯。」

談到碰撞後的身體狀況，林立提及必須謹慎面對腦震盪隱憂，「頭部碰撞一定要注意，結果如何就明天觀察，比賽過程中就是先做到，後面再說。」

▲2025中職台灣大賽G4，林立。（圖／記者李毓康攝）



面對今日球隊短打屢屢失靈，他認為不應歸咎場地：「下雨造成場地濕黏很正常，兩邊狀況一樣，對方能成功而我們沒做到，就是自身不足，那我們就是要朝著這些事情去努力啦，那想盡辦法成功，或許對球隊的運作會更順。」

外界普遍認為樂天在季後賽不被看好，如今反倒聽牌在手，林立對此保持謹慎態度：「我們只是暫時領先嘛，那中信兄弟他們可能氣勢來得非常快，那我們都知道，我們是挑戰賽沒被看好，但我覺得那又怎麼樣？ 沒看好，最後真的兄弟拋了，那我覺得就是在大家的預期之內嘛。」

「那我們要做的就是贏球，對我們來講贏球非常重要，那至於有沒有拿到總冠軍，我覺得那也不是不關我們的事；我們要的就是贏球，那現在處於領先，我覺得那都不是可以說機率非常大，就是要先拿到4勝才能停下來說我們今天做到，拿了冠軍，那至於還沒有拿到4勝，我覺得都屬於戰戰兢兢，隨時都可以戰平。」林立最後說。