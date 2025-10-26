黑豹旗／台北商大「地下跑道練球」　抽到榖保全隊先準備護檔！

▲台北商大與榖保家商合照留念。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

中信盃黑豹旗26日在台南亞太副棒球場熱鬧開幕，社團球隊台北商大在首戰強碰上屆冠軍榖保家商，雖然最終提前在3局以0比26落敗，但球員們仍展現全力以赴的精神。總教練盧瑞祥表示，希望球員能親身體驗科班球隊的強度與專業，「讓他們看看不一樣的世界。為求安全首要提醒是準備護檔。

當初抽籤抽到榖保時，全隊先是驚訝、後來則放鬆以對，盧瑞祥笑說，「我第一件事是請他們準備好護檔，因為榖保的球打得太快、太強，安全最重要。我告訴他們，比賽能撐多久沒關係，平安打完才是最重要的。」他透露，球員上場前全部都穿上護具，「好像有人忘記買，但應該大部分都有穿上，安全擺第一，畢竟打到我也沒辦法負責。外野也有建議他們穿上，還是有機會被打到。」

提到平時的訓練環境，盧瑞祥坦言校內條件有限，「我們平常在地下室練球，空間就像健身房一樣，只能練習接滾地球。」即使假日能借到球場，畢竟五專學生是選課制，配合時間不太一定，全員練習機會不多，球隊以社團型態運作，「我們希望他們能兼顧生活與興趣，不勉強，但來球場就要開心打球。」

對這群非科班球員來說，能站上黑豹旗舞台就是一種特別經歷，尤其又對到衛冕軍榖保家商。盧瑞祥強調：「我希望他們藉這機會看看真正專業的棒球是什麼樣子，了解他們（科班球員）的專業訓練強度，比賽中安全和開心比較重要。」