運動雲

>

羅伯斯曝山本由伸「沒有輸的選項」宣言　高抗壓再多投40球都行

▲▼洛杉磯道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸完投9局僅失1分，率道奇扳平戰局，兌現「沒有輸的選項」的宣言。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「日本王牌」山本由伸今（26）日在世界大賽第2戰於客場面對多倫多藍鳥，以105球完投9局、僅失1分、送出8次三振，率隊以5比1拿下關鍵勝利，將系列戰追成1比1平手。這場勝利是道奇睽違37年首度在世界大賽出現完投勝，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後透露，山本在開打前就立下豪語「沒有輸的選項」。

羅伯斯賽後大讚山本由伸此役表現非常出色且充滿鬥志，「在系列賽開始前，他親口對我說『沒有輸的選項』，而今晚他用行動證明了這句話。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

山本從首局就面臨一、三壘有人卻無人出局的危機，但他沉著應對，以完美控球化解。全場投出105球，被敲4安、失1分，連續第2戰投出完投勝，成為自2001年席林（Curt Schilling）以來、相隔24年的首人。

▲▼洛杉磯道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

羅伯斯指出，山本在季後賽雖經驗有限，卻展現異於常人的穩定度與抗壓能力，「他過去在日本已站上過許多大舞台，也在WBC登板過，代表國家投球本身就是巨大的壓力。」而他在那樣的環境下，磨練出面對高壓仍能冷靜投球的能力。

羅伯斯直言，「他的DNA裡早已刻下了在高壓舞台保持心跳穩定、冷靜投球的能力。事實上，我相信今晚他就算再投30到40球也沒問題。」

談到完投過程，羅伯斯坦言，一開始他只預期山本能撐到第6局，「藍鳥是一支積極揮棒的球隊，但他的球質太好，所以我覺得能撐到第6局。之後球數依舊控制得宜，動作與控球都沒有亂掉，因此我決定讓他繼續投下去。」

而當第9局來臨時，羅伯斯毫不猶豫讓山本留在場上，「沒有任何討論，這是理所當然的決定。」

▲▼洛杉磯道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

羅伯斯把山本比喻為「老派投手的典範」，只要先發，就想投完整場，「他有那種『能撐就要撐到底』的信念，只要我允許，他就會繼續投下去，這是他天生的意志。」

羅伯斯說，山本是那種準備嚴謹、動作精準、心態自律的投手，「能夠信任這樣的投手並讓他站上投手丘，是件非常令人愉快的事。」

關鍵字： MLB山本由伸道奇羅伯茨世界大賽藍鳥

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

山本由伸完投9局壓制藍鳥　道奇炸2轟5比1扳平戰局

山本由伸完投9局壓制藍鳥　道奇炸2轟5比1扳平戰局

「別惹那隻熊！」藍鳥巴西特勸球迷不要挑釁大谷

「別惹那隻熊！」藍鳥巴西特勸球迷不要挑釁大谷

山本由伸連兩戰完投寫歷史　球迷狂讚：3.25億超值！

山本由伸連兩戰完投寫歷史　球迷狂讚：3.25億超值！

樂天桃猿G4打線出爐！　林立開路先鋒、林泓育重回打線扛四棒

樂天桃猿G4打線出爐！　林立開路先鋒、林泓育重回打線扛四棒

史上首位日本投手世界大賽完投勝！山本由伸狂刷紀錄締十月傳奇

史上首位日本投手世界大賽完投勝！山本由伸狂刷紀錄締十月傳奇

羅伯斯宣布G3、G4先發 大谷翔平確定第4戰登板

羅伯斯宣布G3、G4先發 大谷翔平確定第4戰登板

原班人馬拚扳平戰局！　兄弟台灣大賽G4打線出爐

原班人馬拚扳平戰局！　兄弟台灣大賽G4打線出爐

劉侑芸跆拳道世錦賽逆轉勝！　為台灣奪下暌違10年金牌

劉侑芸跆拳道世錦賽逆轉勝！　為台灣奪下暌違10年金牌

最強狀元「旗子哥」來了！　弗拉格昇空大演野獸爆扣秀

最強狀元「旗子哥」來了！　弗拉格昇空大演野獸爆扣秀

山本由伸沒想到能投滿9局　105球壓制藍鳥：我只是專注每一局

山本由伸沒想到能投滿9局　105球壓制藍鳥：我只是專注每一局

潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD

熱門新聞

山本由伸完投9局壓制藍鳥　道奇炸2轟5比1扳平戰局

「別惹那隻熊！」藍鳥巴西特勸球迷不要挑釁大谷

山本由伸連兩戰完投寫歷史　球迷狂讚：3.25億超值！

樂天桃猿G4打線出爐！　林立開路先鋒、林泓育重回打線扛四棒

史上首位日本投手世界大賽完投勝！山本由伸狂刷紀錄締十月傳奇

羅伯斯宣布G3、G4先發 大谷翔平確定第4戰登板

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山本由伸完投9局壓制藍鳥　道奇扳平戰局

2別惹熊！藍鳥投手勸球迷不要挑釁大谷

3山本連兩戰完投寫歷史獲讚3.25億超值

4樂天桃猿G4打線出爐！

5山本由伸狂刷紀錄邁向十月傳奇

最新新聞

1嚴宏鈞：對自己說一聲辛苦了

2U18許書誠控球王笑：張乙安讓的

3兄弟拚扳平戰局G4打線出爐！

4羅伯斯曝山本由伸宣言「沒有輸的選項」

5辜仲諒宣布年底邀甲子園球隊來台

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【最佳表情包】JJUBI轉身見荷律在調皮無奈翻白眼XD

【大寫的問號】場上突然蹦出台語 邊荷律直接懵成表情包XD

【傳遞暖心力量】光復救災贈帽士官長陳保宏受邀台灣大賽G3開球

台灣棒球英雄回來了！桃機水門禮迎接

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【科學的盡頭是玄學】消防員模仿Rosé演唱會吃鳳梨酥　吃完就悲劇了

【驚喜現身】蔡英文現身同志大遊行　帶愛犬向民眾揮手致意

【清泉崗機場旁命案】男遭刺驚恐倒退跌地！送醫不治

【淚談非洲豬瘟】豬肉公主「最害怕的事終究發生」怪誰都沒用

【行走的30萬】潛水客偶遇海龜！喊：根本國家派來的間諜XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366