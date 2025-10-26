羅伯斯曝山本由伸「沒有輸的選項」宣言　高抗壓再多投40球都行

▲山本由伸完投9局僅失1分，率道奇扳平戰局，兌現「沒有輸的選項」的宣言。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「日本王牌」山本由伸今（26）日在世界大賽第2戰於客場面對多倫多藍鳥，以105球完投9局、僅失1分、送出8次三振，率隊以5比1拿下關鍵勝利，將系列戰追成1比1平手。這場勝利是道奇睽違37年首度在世界大賽出現完投勝，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後透露，山本在開打前就立下豪語「沒有輸的選項」。

羅伯斯賽後大讚山本由伸此役表現非常出色且充滿鬥志，「在系列賽開始前，他親口對我說『沒有輸的選項』，而今晚他用行動證明了這句話。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

山本從首局就面臨一、三壘有人卻無人出局的危機，但他沉著應對，以完美控球化解。全場投出105球，被敲4安、失1分，連續第2戰投出完投勝，成為自2001年席林（Curt Schilling）以來、相隔24年的首人。

羅伯斯指出，山本在季後賽雖經驗有限，卻展現異於常人的穩定度與抗壓能力，「他過去在日本已站上過許多大舞台，也在WBC登板過，代表國家投球本身就是巨大的壓力。」而他在那樣的環境下，磨練出面對高壓仍能冷靜投球的能力。

羅伯斯直言，「他的DNA裡早已刻下了在高壓舞台保持心跳穩定、冷靜投球的能力。事實上，我相信今晚他就算再投30到40球也沒問題。」

談到完投過程，羅伯斯坦言，一開始他只預期山本能撐到第6局，「藍鳥是一支積極揮棒的球隊，但他的球質太好，所以我覺得能撐到第6局。之後球數依舊控制得宜，動作與控球都沒有亂掉，因此我決定讓他繼續投下去。」

而當第9局來臨時，羅伯斯毫不猶豫讓山本留在場上，「沒有任何討論，這是理所當然的決定。」

羅伯斯把山本比喻為「老派投手的典範」，只要先發，就想投完整場，「他有那種『能撐就要撐到底』的信念，只要我允許，他就會繼續投下去，這是他天生的意志。」

羅伯斯說，山本是那種準備嚴謹、動作精準、心態自律的投手，「能夠信任這樣的投手並讓他站上投手丘，是件非常令人愉快的事。」