羅戈、威能帝首度對決！古久保透露換凱樂想法　談王牌碰頭

▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／桃園報導

台灣大賽第四戰今（26日）於桃園開打，原先預定先發的凱樂，最終由威能帝接棒登板，樂天桃猿教頭古久保健二也在賽前說明換投的考量。

「其實我們沒有特別去針對哪個部分調整什麼，這幾天的重點還是讓選手自己維持狀態，因為這中間多了幾天休息，相信大家的恢復狀況都已經完成，所以我們希望在這一場派出最好的投手去迎戰對方，」古久保說。

凱樂此戰未先發，古久保強調，「凱樂現在的狀況也都很正常，沒有什麼問題，只是我們希望能在這場比賽用最理想的組合來迎戰兄弟，威能帝休息時間也足夠，這場就是王牌對決。」

兄弟派出羅戈先發，兩人例行賽從未正面交手，這場將是兩位王牌首度在季後賽碰頭；古久保直言，「兩邊都是非常好的投手，這樣的對決本來就不容易攻破對方的投球，我們也不會奢望一口氣打爆對方，重點是全隊團結一心，一分一分慢慢搶下來。」

連日陰雨導致賽程順延，也打亂各隊調整節奏，但古久保最後認為選手心態並未受到影響，「這幾天一直在下雨，雖然練習不一定完整，但選手們自己都有在做調整，今天就是重新開始，用全新的心情面對這一場。」