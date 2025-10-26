運動雲

大讚山本由伸危機處理能力　克蕭：他能自由操控6種不同球路

▲▼洛杉磯道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本世界大賽完投奪勝，獲傳奇前輩克蕭盛讚「今晚做到了所有事」。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「日本王牌」山本由伸在世界大賽第2戰完投9局僅失1分，率隊以5比1擊敗藍鳥，將系列戰扳成1比1平手。他的壓倒性表現震撼全場，也讓傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）盛讚不已，直言最令人印象深刻的是他第一局的危機處理能力。

▲▼道奇克蕭、山本由伸。（圖／路透）

▲道奇傳奇左投克蕭對山本由伸讚譽有加。（圖／路透）

山本此役以105球投完9局，僅被敲4安、送出8次三振，完成生涯首場世界大賽完投勝。這也是他繼國聯冠軍賽第2戰後再度完投，成為日本投手史上首位連兩戰完投勝；放眼整個大聯盟，這更是30年來僅出現過第2次的壯舉，通算223勝、已宣布本季後退休的克蕭賽後給予最高評價。

克蕭表示，「最令人印象深刻的，是他首局的危機處理能力。當時一、三壘無人出局，打者又是弗拉迪（小葛雷諾），但他靠自己冷靜解決危機，還控制了用球數。第二局發生失誤，前3局幾乎每局都有跑者上壘，但他全部都守下來。能在那樣的情況下投出這樣的內容，真的太厲害了。尤其面對火力這麼強的球隊，他今晚做到了所有該做的事。」

克蕭也毫不保留地誇讚山本的投球姿勢，「他的投球動作真的太漂亮了。我之前說過很多次——他的投球姿勢完美無瑕，沒有一絲多餘的動作，效率極高。」他進一步分析，「剛來時，他主要用直球、曲球、指叉球，現在又加入伸卡球、卡特球和滑球，也就是說，他能自由操控6種球路。這樣的投手能力，真的令人驚嘆。」

▲▼洛杉磯道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲克蕭稱讚山本由伸的投球動作「完美而美麗」。（圖／達志影像／美聯社）

