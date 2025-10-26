運動雲

>

MLB官方惹議！山本由伸被P成《咒怨》幽靈　球迷怒轟：太嚇人

▲▼MLB官方帳號將山本由伸的照片「幽靈化」引發日美球迷不滿。（圖／翻攝自X／MLB）

▲MLB官方帳號將山本由伸的照片「幽靈化」，引發日美球迷不滿。（圖／翻攝自X／MLB）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「日本王牌」山本由伸在世界大賽第2戰完投壓制藍鳥，締造連兩場季後賽「完投勝」，大聯盟官方在社群貼文慶賀這一壯舉時，卻將山本的臉部以「幽靈化」方式處理，雙眼漆黑，整體呈現陰森風格，引發日美球迷聯合撻伐，紛紛留言批評：「這是什麼？」「太嚇人了吧……」「別這樣」。

MLB官方帳號賽後在X（原Twitter）上發布一張特效照片，山本雙眼漆黑、臉色慘白，整體氛圍詭譎，疑似致敬日本恐怖電影《咒怨》，並附上文字：「Yoshinobu Yamamoto: causing nightmares for hitters all October（山本由伸：十月以來讓所有打者陷入惡夢）」。

這張圖片一出，日美球迷都炸鍋，留言區瞬間湧入大量批評：「這是什麼？」「太嚇人了吧……」「請別這樣」「為什麼要把他做成像咒怨裡的幽靈？」「這種設計讓人不舒服！」許多網友認為官方「品味太差」，用恐怖風格的照片去形容日本球員「非常不妥」。

▲▼洛杉磯道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸在世界大賽第2戰完投奪勝，締造連兩戰完投壯舉。（圖／達志影像／美聯社）

也有部分網友試圖為MLB緩頰，認為這只是誇張的形容方式，「他真的讓打者陷入惡夢」、「從對手的角度來看，確實像噩夢」、「這是多倫多的完美夢魘」、「他改變了整個世界大賽的走向」、「他是現今最強的投手」。

山本今（26）日以105球完投9局，僅失1分並送出8次三振，完成季後賽連兩戰完投壯舉，同時拿下個人生涯季後賽第5勝，追平田中將大與達比修有，並列日本投手史上最多勝。只是，這場「完美十月」的高光時刻，卻被官方「幽靈照」搶走焦點，成了另一場網路話題戰。

關鍵字： MLB山本由伸道奇世界大賽藍鳥幽靈照社群爭議

【九份老街傳火警】賴阿婆芋圓附近民宅突起火！大批遊客摀嘴走避

