山本由伸連兩戰完投寫歷史　球迷狂讚：3.25億超值！

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

山本由伸在世界大賽第2戰完投9局僅失1分，拿下個人季後賽連兩場完投勝，也幫助道奇將系列賽扳平為1勝1敗。球迷對他在季後賽的壓制力讚不絕口，「3.25億超值！」

山本在首局雖面臨無人出局一、三壘的危機，但靠著三振成功脫困，沒有丟分。3局因高飛犧牲打失掉1分後，2出局開始一路封鎖藍鳥打線，展現壓倒性的投球內容。

他在前一場對釀酒人的國聯冠軍賽第2戰，也曾投出9局1失分的完投勝。從例行賽起至今，山本持續展現穩定壓制力，在季後賽同樣毫不手軟。

根據外媒報導，山本由伸成為自2001年席林（Curt Schilling）以來，首位在同一年度季後賽連兩戰完投的投手。當年席林在分區系列賽第1戰完封，接著在分區賽第5戰、聯盟冠軍賽第3戰連續完投失1分。

山本在2023年休賽季與道奇簽下12年3.25億美元（約新台幣99億）的鉅額合約，當時外界對這筆合約多有質疑。不過，這次季後賽的投球內容，讓不少球迷改口，並在社群平台X（舊推特）上狂讚：「他值得超過3億2500萬美元」、「道奇撿到寶！」、「道奇根本是用特價簽下他」、「應該立刻再轉3億2500萬進他帳戶」、「曾說他不值這價錢的我，現在覺得好丟臉」。