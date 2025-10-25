史奈爾季後賽生涯最慘先發　藍鳥迷對大谷翔平狂吼：我們不需要你

With Shohei Ohtani at the plate, the crowd in Toronto is chanting "WE DON'T NEED HIM" pic.twitter.com/35LtE9yd22 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 25, 2025

記者游郁香／綜合報導

挑戰2連霸的洛杉磯道奇在世界大賽首戰慘遭重挫！今（25）日作客多倫多，先發的2屆賽揚強投史奈爾（Blake Snell）控球不穩，加上牛棚第6局放火，單局被藍鳥灌進9分，道奇最終以4比11吞敗。第7局曾揮出兩分砲的大谷翔平遭到狂噓，他第9局上場時，藍鳥主場響起罕見的嘲諷合唱。

史奈爾此役開局便狀況連連，首局就投出兩次保送並被敲安打，控球明顯不穩，幾乎每局都讓對手上壘。關鍵第6局，他在無人出局滿壘下退場，接替的牛棚投手席漢（Emmet Sheehan）、班達（Anthony Banda）接連被打爆，包括巴格（Addison Barger）轟出世界大賽史上首支「代打滿貫砲」，道奇單局災難性失9分，葬送了勝機。

《Dodgers Nation》記者卡姆拉斯（Noah Camras）直言，「這第6局是洛杉磯本季最醜陋的一局之一。」《NBC 》洛杉磯站記者J・杜阿爾特（Michael J. Duarte）指出，史奈爾被敲8安、失5分，創下他生涯季後賽「最糟糕先發」的紀錄。

▲史奈爾季後賽生涯最慘先發，單場被敲8安、失5分。（圖／達志影像／美聯社）

史奈爾過去在季後賽單場最多被安打紀錄是2020年效力光芒時的6支，最多失分則是2020年與2022年效力教士時的4分。

值得一提的是，當大谷翔平9局登場時，全場4萬4353名藍鳥球迷突然齊聲合唱「We don’t need you！（我們不需要你）」嘲諷這位超級球星。這段「恩怨」可追溯至2023年12月。當時大谷仍是自由球員，宣布加盟道奇的前一天，曾有媒體誤傳他搭上飛往多倫多的班機，引發外界以為他將加盟藍鳥。

如今，藍鳥球迷趁這個機會，以整齊劃一的口號重提兩年前的「誤會」。儘管大谷在第7局揮出右外野方向的兩分砲，這也是他世界大賽生涯首支全壘打，最終仍無法改變球隊落敗的結局。

▲藍鳥球迷整齊高喊「我們不需要你！」嘲諷大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）