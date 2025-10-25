運動雲

>

史奈爾季後賽生涯最慘先發　藍鳥迷對大谷翔平狂吼：我們不需要你

記者游郁香／綜合報導

挑戰2連霸的洛杉磯道奇在世界大賽首戰慘遭重挫！今（25）日作客多倫多，先發的2屆賽揚強投史奈爾（Blake Snell）控球不穩，加上牛棚第6局放火，單局被藍鳥灌進9分，道奇最終以4比11吞敗。第7局曾揮出兩分砲的大谷翔平遭到狂噓，他第9局上場時，藍鳥主場響起罕見的嘲諷合唱。

史奈爾此役開局便狀況連連，首局就投出兩次保送並被敲安打，控球明顯不穩，幾乎每局都讓對手上壘。關鍵第6局，他在無人出局滿壘下退場，接替的牛棚投手席漢（Emmet Sheehan）、班達（Anthony Banda）接連被打爆，包括巴格（Addison Barger）轟出世界大賽史上首支「代打滿貫砲」，道奇單局災難性失9分，葬送了勝機。

《Dodgers Nation》記者卡姆拉斯（Noah Camras）直言，「這第6局是洛杉磯本季最醜陋的一局之一。」《NBC 》洛杉磯站記者J・杜阿爾特（Michael J. Duarte）指出，史奈爾被敲8安、失5分，創下他生涯季後賽「最糟糕先發」的紀錄。

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平、史奈爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲史奈爾季後賽生涯最慘先發，單場被敲8安、失5分。（圖／達志影像／美聯社）

史奈爾過去在季後賽單場最多被安打紀錄是2020年效力光芒時的6支，最多失分則是2020年與2022年效力教士時的4分。

值得一提的是，當大谷翔平9局登場時，全場4萬4353名藍鳥球迷突然齊聲合唱「We don’t need you！（我們不需要你）」嘲諷這位超級球星。這段「恩怨」可追溯至2023年12月。當時大谷仍是自由球員，宣布加盟道奇的前一天，曾有媒體誤傳他搭上飛往多倫多的班機，引發外界以為他將加盟藍鳥。

如今，藍鳥球迷趁這個機會，以整齊劃一的口號重提兩年前的「誤會」。儘管大谷在第7局揮出右外野方向的兩分砲，這也是他世界大賽生涯首支全壘打，最終仍無法改變球隊落敗的結局。

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平、史奈爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲藍鳥球迷整齊高喊「我們不需要你！」嘲諷大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB道奇大谷翔平藍鳥史奈爾世界大賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平世界大賽首轟難救道奇　牛棚崩盤4比11不敵藍鳥

大谷翔平世界大賽首轟難救道奇　牛棚崩盤4比11不敵藍鳥

史奈爾季後賽生涯最慘先發　藍鳥迷對大谷翔平狂吼：我們不需要你

史奈爾季後賽生涯最慘先發　藍鳥迷對大谷翔平狂吼：我們不需要你

大谷翔平藍鳥主場噓聲中燦笑登場　遭三振全場歡呼掀「音浪」

大谷翔平藍鳥主場噓聲中燦笑登場　遭三振全場歡呼掀「音浪」

道奇牛棚左投缺席世界大賽　妻子迎接第一個寶寶比棒球重要

道奇牛棚左投缺席世界大賽　妻子迎接第一個寶寶比棒球重要

真美子甜笑現身多倫多　白襯衫馬尾造型入鏡「道奇大嫂團」合照

真美子甜笑現身多倫多　白襯衫馬尾造型入鏡「道奇大嫂團」合照

勇士咖哩大神超猛紀錄誕生　成史上單場40分最老控衛

勇士咖哩大神超猛紀錄誕生　成史上單場40分最老控衛

比薛特重返藍鳥先發　生涯首守二壘登上世界大賽舞台

比薛特重返藍鳥先發　生涯首守二壘登上世界大賽舞台

李大浩驚嘆強權平鎮高中訓練：韓國不能再用運氣不好當輸球理由

李大浩驚嘆強權平鎮高中訓練：韓國不能再用運氣不好當輸球理由

龐塞、瑞恩聯手！韓華睽違19年重返韓國大賽　11比2痛擊三星晉級

龐塞、瑞恩聯手！韓華睽違19年重返韓國大賽　11比2痛擊三星晉級

幸運撿到大谷世界大賽首轟球　藍鳥26歲球迷：要我賣掉？不可能！

幸運撿到大谷世界大賽首轟球　藍鳥26歲球迷：要我賣掉？不可能！

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

熱門新聞

大谷翔平世界大賽首轟難救道奇　牛棚崩盤4比11不敵藍鳥

史奈爾季後賽生涯最慘先發　藍鳥迷對大谷翔平狂吼：我們不需要你

大谷翔平藍鳥主場噓聲中燦笑登場　遭三振全場歡呼掀「音浪」

道奇牛棚左投缺席世界大賽　妻子迎接第一個寶寶比棒球重要

真美子甜笑現身多倫多　白襯衫馬尾造型入鏡「道奇大嫂團」合照

勇士咖哩大神超猛紀錄誕生　成史上單場40分最老控衛

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平世界大賽首轟難救道奇

2藍鳥迷對大谷翔平狂吼：我們不需要你

3大谷翔平世界大賽首打席遭三振

4道奇牛棚左投迎接寶寶比棒球重要

5真美子白襯衫馬尾造型入鏡　甜笑現身

最新新聞

1恐怖斑馬又來　猛繳準火鍋大三元

2藍鳥26歲球迷撿到大谷開轟球不賣

3耶薩維奇史上第二年輕WS先發　三振大谷翔平直呼：那一刻太酷了

4籃網拚22分逆襲　騎士米歇爾轟35分領勝

5道奇投手群大亂　羅伯斯說重話

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【最佳表情包】JJUBI轉身見荷律在調皮無奈翻白眼XD

【大寫的問號】場上突然蹦出台語 邊荷律直接懵成表情包XD

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

詹子賢關鍵開轟帶來勇氣　平野惠一：相信他在天國的爸爸會很開心

【傳遞暖心力量】光復救災贈帽士官長陳保宏受邀台灣大賽G3開球

【天選之人】教宗親抱「台灣嫩嬰」祝福　網友暖喊：孩子一生有福

【驚險一瞬】嘉義女騎士闖平交道！撞斷桿刮傷「栩悅號」　險沒命又傷荷包

范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」

周深突唱〈愛的供養〉　楊冪在台下「狂喊卡」

【療癒系神奇寶貝上線】萌弟見爸情緒低落　探頭關心+拍肩安慰
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366