日本火腿公布秋訓名單　古林睿煬北海道一軍訓練開放參觀

▲古林睿煬（圖／截自X）

▲古林睿煬（圖／截自X）

記者楊舒帆／綜合報導

日本職棒日本火腿隊24日公布秋季訓練營名單，將於10月31日至11月9日在北海道ES CON FIELD HOKKAIDO展開秋訓。古林睿煬將在北海道主場參加訓練，孫易磊則被分配至沖繩國頭村隨二軍秋訓。

北海道主場的名單中包含投手達孝太、伊藤大海，野手清宮幸太郎、萬波中正等共37名球員入選。此次秋訓也是球隊自主場啟用以來首次於當地舉行，預料將吸引眾多球迷進場觀訓。

古林睿煬本季例行賽出賽7場，累積2勝1敗、1完封勝，共投32.1局失16分、防禦率3.62。6月初因「左側內腹斜肌受傷」降至二軍，歷經3個月復健後轉往牛棚發展。9月23日於一軍登板2局無失分，9月30日原定先發對軟銀，但因身體不適臨時取消。直到10月19日高潮系列賽決勝輪復出，主投4.2局僅被敲2支安打、送出6次三振、無失分，最快球速飆至157公里，繳出季後賽代表作。

孫易磊則在今年升上支配下名單，於一軍登板9場，累計2敗、4次中繼成功與1次救援成功，防禦率5.11。

日本火腿本季以洋聯第2名作收，在高潮系列賽（CS）最終階段與軟銀激戰後惜敗，未能挑戰「日本一」。球隊將在新庄剛志監督帶領下邁入第5年，帶著失利的遺憾備戰新球季，期盼年輕戰力能在秋訓中進一步成長。

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

