世界大賽前夕返「加」　弗里曼：感覺離母親更近了

▲道奇弗里曼。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界大賽開打前夕，道奇球星弗里曼（Freddie Freeman）帶著滿懷的情感回到加拿大，準備迎接他生涯另一個特別時刻；對於這位擁有美國與加拿大雙重國籍的強打者來說，這不僅是一場世界大賽，更是一趟與母親連結的心靈之旅。

Freddie Freeman on playing in the World Series in Canada where his parents were born:



“My mom passed away when I was 10. It makes me feel a little closer to her.” pic.twitter.com/0rX5O2Unm0 [廣告]請繼續往下閱讀... October 23, 2025

飛抵多倫多後，弗里曼還沒離開機場，加拿大式的玩笑便已經展開，「那位海關人員看著我說：為什麼不用你的加拿大護照？弗里曼笑著回憶，「所以我一降落就開始被『關心』了。」

16年的大聯盟生涯中，弗里曼征戰過無數關鍵時刻，連續8年闖進季後賽，並兩度奪下世界大賽冠軍：2021年隨勇士封王，以及去年隨道奇再度問鼎。

一年前，弗里曼以世界大賽史上首支再見滿貫全壘打震撼全場，最終榮獲系列賽最有價值球員；如今，他將在加拿大迎來另一項生涯里程碑。

Freddie Freeman has hit safely in all 11 career #WorldSeries games, slashing .310/.362/.810.



He has homered in 6 of his last 7 World Series games and has an RBI in 7 straight pic.twitter.com/bxkNv0Ca0V — MLB Stats (@MLBStats) October 22, 2025

「我在10歲時失去了母親，而當你來到她出生、成長、生活過的地方，多倫多，你會覺得離她更近了一些，」弗里曼在羅渣士中心的世界大賽媒體日上表示；「這就是為什麼回到這裡對我來說如此特別，這讓我覺得自己更靠近我的母親。」

弗里曼的父母皆來自安大略省，父親出生於溫莎，母親羅絲瑪莉則來自彼得堡，並在多倫多度過了許多年輕歲月；婚後，兩人計劃從加拿大開車一路到南加州展開新生活，但旅途一開始就遇到阻礙，羅絲瑪莉因沒有綠卡被拒絕入境美國。

「我父親那時在南加州已有工作在等他，他沒辦法久等，只能先開車下去，」弗里曼回憶說，「幾個月後，羅絲瑪莉才得以入境與丈夫團聚，之後，他們育有三個兒子，直到2000年，羅絲瑪莉因黑色素瘤離世；所有與加拿大有關的事，我們都在場。」

對弗里曼而言，童年與母親的記憶，總繞著加拿大打轉，「當藍鳥隊來安那翰打天使時，我們一定在現場，」他說，「如果在唱《噢！加拿大》時我沒站起來，我就會被從座位上拉起來。」

同樣，當多倫多楓葉隊造訪南加州對戰鴨隊時，全家人也絕不缺席，「只要是跟加拿大有關的活動，只要在南加州出現，我們幾乎都會去。」

他眼中閃著懷念的神情，「那些小小的時刻，都是我記得的美好片段，我和媽媽在一起只有10年，真正有記憶的大概只有4年左右。那些小回憶我格外珍惜，而它們總是和加拿大有關。」

正因如此，弗里曼在過去兩屆世界棒球經典賽中選擇為加拿大隊出賽，儘管他出生並成長於美國，他透過父母擁有雙重國籍，並多次強調：「這是為了紀念我的母親。」

每次造訪多倫多時，弗里曼總能感受到藍鳥球迷的熱情；不過他也笑說，這次可能不同，畢竟世界大賽的戰況緊繃，

「如果我被噓，我能理解，」他坦言，「我明白，我是客隊球員，但加拿大和這個國家對我與家人意義重大，我很高興能回到這裡。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）則說：「我不知道藍鳥球迷會給他什麼樣的待遇，但我不認為這會讓他受影響，只要人們還在談論媽媽，就是件好事。」