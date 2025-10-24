大谷翔平健康迎世界大賽太棒了　羅伯斯：二刀流對道奇是巨大加分

▲羅伯斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

MLB世界大賽即將於明（25日）開打，洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）24日出席賽前記者會，對即將以「二刀流」身分迎戰多倫多藍鳥的大谷翔平寄予厚望。

羅伯斯表示，對於大谷今年能以健康狀態投入系列賽感到欣喜，他說：「我希望對翔平來說，這將是一個完全不同的系列賽；首先，能夠在健康的狀態下迎接比賽，真的是太棒的事了。」

回顧去年對洋基的世界大賽，道奇最終以4勝1敗奪下總冠軍，但大谷翔平在第2戰試圖盜壘時左肩受傷，使得整個系列賽表現受到影響；當時他5場比賽共19打數僅擊出2支安打，無法發揮應有火力。

然而，今年的大谷不僅傷勢痊癒，更將於G4登板先發，挑戰投打雙棲的頂尖舞台，羅伯斯強調：「翔平今年能夠以二刀流的身分參與世界大賽，對球隊而言是巨大的加分，他的準備情況非常理想，也展現出自信與穩定感。」

大谷翔平日前在國聯冠軍系列賽中火力全開，第4戰對釀酒人擊出3支全壘打並送出10次三振，率隊晉級並獲選系列賽最有價值球員。

羅伯斯談到這段高光表現時指出：「能夠延續上一場比賽的好氣勢，這是很好的徵兆；去年他只能盡可能在打擊區為球隊貢獻，但今年已經準備好要展現真正的全面實力。」

他最後進一步盛讚大谷的存在感與影響力：「翔平不僅在打席上，在等待打擊的時候也是一樣，總是能產生影響力，無論打擊狀況如何，他都有能力影響比賽的走向，因此他的存在感始終令人感受到。」