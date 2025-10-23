范戴克揭利物浦止跌內幕！球員閉門會議重燃鬥志　強調擁抱壓力

▲利物浦隊長范戴克（Virgil van Dijk）。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

在經歷罕見4連敗後，利物浦終於於在23日以5比1痛擊法蘭克福，成功在歐冠賽場止跌；隊長范戴克（Virgil van Dijk）賽後透露，在前役1比2不敵曼聯後，全隊召開了一場「球員專屬會議」，成為球隊重新振作的重要契機。

利物浦在主場安菲爾德輸給宿敵曼聯後，英超積分榜下滑至第3名，落後榜首兵工廠4分，這場失利不僅讓球迷震驚，也讓球員們情緒低落；范戴克坦言，球隊在隔天立刻集結，舉行了一次關鍵會議。

「週一大家都很難過，因為我們在主場輸給了曼聯，」范戴克接受訪問時表示，「在我加盟利物浦後，我們在主場輸球的次數不多，而這場敗仗在那樣的情況下確實讓人難受。」

「所以週一我們聚在一起，但那並不是一場『危機會議』，我們都清楚事情可能會很快改變，畢竟現在才十月，」范戴克接著說，「當然，我們也和主帥做了正式的檢討會，但我們球員之間另外開了一場。」

隨後他提及道，「我想說一些話，那也不是什麼危機會議，也不是我每場比賽後都會做的事，就讓它保持這樣吧！」

利物浦在對法蘭克福之戰前，正面臨自72年以來首次可能的5連敗，范戴克指出，全隊當時必須冷靜面對外界的質疑與壓力，「沒有人想連輸4場，但那就是我們當時的處境，我們必須保持冷靜，屏蔽外界所有的聲音，因為那是你無法掌控的東西，」范戴克說。

Words of wisdom from Virgil van Dijk...



The Liverpool captain admits it's "easy" for him to block out the outside noise @julesbreach | @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/qUBd5g03z7 — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 22, 2025

接著，他表示擺脫困境的唯一方法就是團結一致，專注於眼前的任務，努力進步，保持信心，擁抱當下，「這些話說起來簡單，但要做到卻不容易，不過如果你想走出困境，就必須這樣做；我們生活在一個總是充滿雜音的世界，總有人要說點什麼，總有人覺得自己更懂，我們必須專注於自己。」

在對法蘭克福的比賽中，今夏以1億英鎊加盟的新援維爾茨（Florian Wirtz）終於展現身價，全場貢獻兩次助攻，這是他自社區盾盃輸給水晶宮以來的首次助攻。

對於這位德國天才的表現，范戴克給予高度肯定，同時也勉勵他學會面對壓力，「那些聲音永遠都會存在，」范戴克說道，當你為利物浦效力，這就是你必須去面對的事情，這是比賽的一部分，他只需要承受下來，專注於我們隊內對他的評價，以及我們對他的期望。」