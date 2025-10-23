運動雲

天使新任主帥鈴木清走馬上任　一年合約挑戰重建任務

▲天使新任主帥鈴木清走馬上任　一年合約挑戰重建任務。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯天使日前正式任命前大聯盟捕手鈴木清（Kurt Suzuki） 為球隊新任總教練，這位42歲的夏威夷裔前球員接下這支苦尋方向的球隊，展開他執教生涯的第一章。

天使於22日正式宣布聘請鈴木擔任總教練，並在23日於天使球場舉行正式記者會，鈴木與球隊簽下為期一年的合約，這在總教練圈相當罕見。

天使總經理米納西安（Perry Minasian） 表示，鈴木是他極力推薦的人選：「老實說，我不確定自己是否曾這麼興奮的給某個人一個機會，他是你在棒球界內外都能遇到的最棒的人之一，而這對一位領袖而言，極為重要。」

在此之前，天使曾考慮前球星普侯斯（Albert Pujols） 與杭特（Torii Hunter），但最終雙方皆未能成局，三人過去皆擔任米納西安的特別助理，如今由鈴木脫穎而出。

自2021至2022年效力天使隊後，鈴木在球團擔任特別助理已有3年，熟悉球隊體系，這次正式執掌兵符，他坦言激動萬分。

「這對我意義重大，」鈴木說，「我對這個機會感到非常興奮，我期待能為這支球隊、這個球迷群體、這個老闆團隊與前台努力工作，尤其是為這些球員們奮戰。」

鈴木過去曾與多位現役天使球員共事，包括楚奧特（Mike Trout）、歐哈普（Logan O’Hoppe）、沃德（Taylor Ward）、德特梅斯（Reid Detmers）、阿戴爾（Jo Adell）、席爾塞斯（Chase Silseth） 及藍頓（Anthony Rendon）；此外，米納西安也曾在鈴木效力勇士隊期間（2017–18）任職助理總經理，兩人合作關係深厚。

儘管生涯從未擔任過職業教練或總教練，鈴木仍被球隊寄予厚望，他將從挑選教練團開始，球隊前任教練群已被允許自由尋找新工作，但鈴木有權決定是否留任部分成員；他表示：「我會很快開始這項工作。」

在球員時期，鈴木以場上堅毅與領袖特質著稱，2014年效力雙城時入選明星賽，2019年更協助國民奪下世界大賽冠軍；他職業生涯累積1635場出賽，打擊率.255/.314/.388，擊出143支全壘打、295支二壘安打與730分打點，曾效力運動家、國民、雙城、勇士與天使等隊。

2004年，鈴木在加州州立大學富勒頓分校率隊奪下全美大學世界大賽冠軍，隨後被運動家於第二輪選中，他出生於夏威夷瓦伊魯庫，將成為史上首位夏威夷出生的正式（非代理）大聯盟總教練。

「這讓我感到非常驕傲，」鈴木說，「我希望自己能讓更多孩子懷抱夢想與目標，努力向前。」

鈴木接替的是2024年上任的華盛頓（Ron Washington），後者於6月因健康因素提前離隊，並於6月30日接受四重繞道心臟手術；期間由蒙哥馬利（Ray Montgomery） 擔任代理總教練，但球季結束後球團決定雙方皆不續任；華盛頓婉拒轉任球團內部職務，表示希望在他處繼續執教，蒙哥馬利則仍在考慮是否留隊。

自索西亞（Mike Scioscia） 於2018年卸任以來，天使已更換5任正式總教練，包括奧斯馬斯（2019）、麥登（2020–22）、內文（2022–23）、華盛頓（2024–25），如今輪到鈴木接任。

天使已連續10年未打進季後賽，近年戰績低迷，2025年球隊戰績為72勝90敗，雖比2024年的63勝99敗進步9場，但仍顯問題重重；球隊本季得分（673）僅排大聯盟第25，上壘率.298 為第28，團隊防禦率4.89亦為第 28。

天使球團顯然不以「執教資歷」為首要條件，普侯斯、杭特與鈴木三人皆無專業教練經驗，不過米納西安希望複製守護者的佛特（Stephen Vogt） 與西雅圖水手的威爾森（Dan Wilson） 模式，兩人皆為前捕手，在執教初期便取得成功。

米納西安最後總結說道：「我從沒想過自己會放心聘請一位沒有任何執教經驗的總教練，但這個人與眾不同，我相信他就是這份工作的最佳人選。」

