他的偉大仍被低估！　道奇總裁弗里德曼盛讚大谷翔平

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇正為挑戰衛冕世界大賽而全力征戰，而陣中雙刀流球星大谷翔平依舊是全隊最矚目的焦點，不僅以打者身分持續製造火力，本季重返投手角色的他，也在復出後展現驚人的調整能力；不過，道奇棒球營運總裁弗里德曼（Andrew Friedman）近期在受訪時，表達了對外界評價的不滿，認為大谷的真正價值「仍未被充分理解」。

根據美國媒體《Dodger Blue》報導，弗里德曼指出，這兩年與大谷共事的經驗，讓他深刻體會到外界對這位超級球星的能力與投入，遠遠低估了實際的偉大程度。

他表示：「如果說我這兩年間學到了什麼，那就是大谷的能力和他對偉大的追求，並沒有被充分地評價出來；多次講過這件事，但我真的認為他被低估了，人類的大腦無法理解他到底在做什麼，也無法理解那究竟有多困難。」

弗里德曼接著強調，大谷在復健階段展現出的專注與紀律，讓他印象深刻：「當你看到他的復健與準備過程時，就能明白他每天是多麼熱忱地努力，只為了恢復到能夠投得好的狀態，不只是為了能投球，而是為了投出真正優秀的球，那是他每天唯一的目標。」

他最後進一步說道：「所以現在已經沒什麼能讓我感到驚訝的了，但同時，他所做的一切仍然讓我驚嘆不已，他真的是一位唯一無二的存在。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

