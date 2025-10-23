國聯銀棒獎決選名單出爐　大谷翔平挑戰歷史

▲國聯銀棒獎決選名單出爐。（圖／翻攝MLB官網）

記者葉國吏／綜合報導

美國職棒大聯盟今天宣布了今年國聯銀棒獎的決選名單。這項由各隊教練票選的榮譽，專門表彰進攻表現最突出的球員。道奇隊成為最大贏家，共有四名球員入圍五項提名，創下今年各隊最高紀錄。大谷翔平當然也有入榜，而且挑戰寫下新歷史。得獎名單將於美東時間11月6日晚間揭曉。

銀棒獎由知名的路易斯威爾球棒公司（Louisville Slugger）贊助，自1980年設立以來，每年都由教練團投票選出表現最佳的球員。教練們在投票時必須避開自己所屬的球隊球員，確保公平性。近年來，該獎項增加了工具人和球隊類別，越來越受到球迷關注。

道奇隊本次有四位球員入選，包括一壘手佛里曼（Freddie Freeman）、三壘手馬恩西（Max Muncy）、捕手史密斯（Will Smith），以及指定打擊大谷翔平（Shohei Ohtani）。另外，球隊整體表現也獲得肯定，入圍球隊銀棒獎，合計五項提名，領先其他球隊。

值得一提的是，指定打擊大谷翔平曾在效力天使隊期間兩次獲得銀棒獎，此後在2023年轉戰道奇隊再度獲獎。本季，他將與費城人外野手史瓦伯（Kyle Schwarber）以及釀酒人外野手耶利奇（Christian Yelich）共同角逐。若成功奪下此獎，將是他生涯第4座銀棒獎，並列大聯盟歷史第二多，距離「老爹」歐提茲（David Ortiz）的7座紀錄更近一步。