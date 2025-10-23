運動雲

巨人破格延攬田納西名帥維特洛　成史上首位無職業經驗大聯盟總教練

▲維特洛（Tony Vitello）。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人23日正式宣布，完成與田納西大學總教練維特洛（Tony Vitello）的合約談判，任命他成為球隊新任總教練；這位現年47歲的教頭，創下美國職棒史上首位「未具職業層級教練經驗、直接由大學教練升任MLB總教練」的紀錄。

在巨人發布的聲明中，維特洛語氣誠懇的表達了對這次跨界挑戰的期待與信心。

「我對這個機會感到無比榮幸與感激，」維特洛表示，「我非常興奮能帶領這群球員，代表舊金山巨人隊，我迫不及待要開始工作，並建立一種能讓巨人球迷引以為傲的球隊文化。」

自2018年接掌田納西志願者隊以來，維特洛將一支長年沉寂的大學球隊徹底重塑為全美強權；在他到任之前，田納西已超過十年未能打進NCAA錦標賽，但在他接手後迅速崛起，四年內三度闖進大學世界大賽，並在2024年勇奪校史首座全國冠軍。

他執教的8個球季中，球隊累積勝率高達.722，堪稱美國大學棒壇的典範；正因如此，他在球員養成與團隊文化建立上的成功，引起多支職業球隊的高度關注。

維特洛上任的巨人，與他過去指導的球員可說淵源深厚；2025年選秀首輪（第13順位）被巨人挑中的田納西內野手基倫（Gavin Kilen）正是他門下弟子，2023年第四輪被選中的游擊手阿胡納（Maui Ahuna）同樣來自田納西。

此外，巨人在今年交易截止日前，為換取救援投手羅傑斯（Tyler Rogers），獲得兩位出身田納西的年輕潛力股，外野手吉爾伯特（Drew Gilbert）與右投手提德威爾（Blade Tidwell），分別是2022年MLB選秀的一、二輪新秀；如今，師徒重聚舊金山，無疑為球隊未來發展增添話題。

在田納西之前，維特洛自2003年至2017年間，先後擔任密蘇里大學、德州基督大學與阿肯色大學的助理教練，累積豐富的球探與球員養成經驗。

他曾親手指導過多位現役大聯盟球星，包括外野手班頓迪（Andrew Benintendi）、以及投手薛茲爾（Max Scherzer）、吉布森（Kyle Gibson）與克羅謝（Garrett Crochet）等人。

巨人棒球營運總裁波西（Buster Posey）在新聞稿中對此任命給予極高評價；「我們非常高興歡迎托尼加入巨人大家庭，」波西表示，「托尼是當今大學棒球界最聰明、最具創意且最受尊敬的教練之一，在我們的搜尋過程中，托尼的領導力、競爭心與對球員養成的投入特別突出；他建立強大團隊的能力與對棒球的熱情，完美契合我們組織的價值，我們期待他為巨人隊帶來的活力與方向，並共同創造屬於未來的美好回憶。」

在巨人隊尋覓新帥的過程中，多位人選曾被列入考慮名單，其中包括前巨人捕手杭德利（Nick Hundley）、守護者隊副教練阿爾伯納茲（Craig Albernaz）、美國國家隊總教練馬克．德羅薩（Mark DeRosa），以及前捕手鈴木清（Kurt Suzuki），鈴木清於22日正式接掌天使兵符。

維特洛接替的，是於9月29日遭解職的梅爾文（Bob Melvin）。與維特洛不同，梅爾文擁有長達20個球季的執教經驗，曾帶領水手、響尾蛇、運動家與教士隊多次進軍季後賽，然而他在舊金山的兩年戰績僅161勝163敗，連續兩年無緣季後賽，最終遭到球隊開除。

