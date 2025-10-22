陳晨威美技沒收江坤宇飛球　左外野象迷鼓掌讓他驚呆：欸？哪裡怪怪的

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿外野手陳晨威在昨日台灣大賽第3戰鎮守左外野，與兄弟球迷上演一段段趣味互動。4局上，他飛身美技接殺江坤宇的飛球後，意外獲得象迷掌聲與歡呼，他也回頭比出「歹勢」手勢，笑著回應「不好意思」，成為場上有趣一幕。

陳晨威當時左外野成功接殺江坤宇的飛球，現場一陣驚呼。沒想到接殺瞬間，兄弟外野看台上傳來鼓掌聲，讓他當場有點愣住。

他笑說，「回頭的時候看到象迷在拍手，我就想『恩？欸？哪裡怪怪的？」有點不好意思，畢竟自己是敵隊球員，還解決了他們的打者。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳晨威直言，在冠軍賽這種高張力比賽中，對方球迷能給出掌聲與鼓勵，真的相當難得，「我也禮貌性回應一下，象迷氣勢很好，能得到對方鼓勵，正常來說他們應該不會那麼開心，尤其又是這種比賽，滿特別。」

桃猿自家球迷前2場在左外野應援，昨天則換成兄弟球迷進駐。陳晨威感受到兩邊氛圍不太一樣，「兄弟主場的時候，我們在守備，加油聲雖然很大，但不是持續性的；但換我們主場時，兄弟在外野，輪到他們應援就會一直喊，感覺上比較吵。不過雙方大聲程度是差不多的。」

比賽進行到9局上，詹子賢擊出深遠飛球引發「沒有畫面」爭議，重播判決時，左外野象迷情緒高漲，陳晨威笑說，當時聽到有球迷叫他的名字，「晨威～你覺得呢？」讓他有些哭笑不得。

陳晨威當時也回頭向球迷比手畫腳，他苦笑稱，「我想說不是問我啊，要問裡面（小房間）的人。」

他坦言，守備當下其實沒有特別注意球的落點，「就像詹子賢前一場那一支二壘安打，那時我也是想，球如果反彈回來，就要立刻進位處理往二壘傳。」

回到昨天那一球，陳晨威指出，在跑動過程中，所有注意力都放在球上，「如果判斷那球是有機會接到的，在接近全壘打牆時，就要開始預判反彈的距離並做準備，所以沒有特別去仔細看界內界外，只能先處理球再說。」

除了場上守備，陳晨威也透露和外野球迷的小互動早已成為習慣，不管主客場都會，因為距離比較近，也比較安全。通常會丟給有戴手套的人，也會平均分散丟，主場的時候，他們也都會喊，氣氛很好！」

▲陳晨威。（圖／樂天桃猿提供）