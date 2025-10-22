統一獅主場明年進駐亞太　市府共同聲明加速認證、按次租用

▲ 統一獅與台南市府簽署共同聲明 加速亞太主球場認證。（圖／記者林東良翻攝）

記者王真魚／綜合報導

針對外界關心的台南市立棒球場修繕進度及亞太國際棒球訓練中心成棒主球場是否能作為中職例行賽場地使用，統一7-ELEVEn獅與台南市政府體育局21日共同發布聲明。雙方於10月20日召開研討會議，經充分交換意見後達成共識，並於21日正式簽署共同聲明，強調將合作解決問題，兼顧市民與球迷權益。

根據聲明內容，針對台南市立棒球場修繕部分，雙方合意先行拆除一、三壘側看台的鋼構頂棚，以避免影響觀眾安全。工程完成後，將由結構技師進行專業檢測，並依整體評估結果研議後續使用與修繕方案。

至於亞太棒球場主球場，雙方將攜手加速中華職棒聯盟認證程序，以期盡早完成相關審查，使球場能儘速投入職棒賽事使用。雙方並同意，待中職審核通過後，預計於115年（2026年）配合中職賽程，以亞太成棒主球場作為主場，採「按次租用」方式進行，租金依「台南市公有運動場地收費標準」計算。長期租用及其他協助事項，將另行協議。

統一獅球團表示，感謝台南市政府積極回應與合作，雙方將持續溝通，讓台南棒球場及亞太主球場的改善與啟用計畫能順利推進，期盼未來能為市民與球迷打造更安全、舒適的觀賽環境。