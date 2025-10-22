運動雲

>

統一獅主場明年進駐亞太　市府共同聲明加速認證、按次租用

▲台南市體育局表示，會再檢視促參案招標文件規格，審慎評估後採取最佳方案，讓亞太棒球場如期於明年賽季開始之前完工，與全國球迷見面。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲ 統一獅與台南市府簽署共同聲明　加速亞太主球場認證。（圖／記者林東良翻攝）

記者王真魚／綜合報導

針對外界關心的台南市立棒球場修繕進度及亞太國際棒球訓練中心成棒主球場是否能作為中職例行賽場地使用，統一7-ELEVEn獅與台南市政府體育局21日共同發布聲明。雙方於10月20日召開研討會議，經充分交換意見後達成共識，並於21日正式簽署共同聲明，強調將合作解決問題，兼顧市民與球迷權益。

根據聲明內容，針對台南市立棒球場修繕部分，雙方合意先行拆除一、三壘側看台的鋼構頂棚，以避免影響觀眾安全。工程完成後，將由結構技師進行專業檢測，並依整體評估結果研議後續使用與修繕方案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於亞太棒球場主球場，雙方將攜手加速中華職棒聯盟認證程序，以期盡早完成相關審查，使球場能儘速投入職棒賽事使用。雙方並同意，待中職審核通過後，預計於115年（2026年）配合中職賽程，以亞太成棒主球場作為主場，採「按次租用」方式進行，租金依「台南市公有運動場地收費標準」計算。長期租用及其他協助事項，將另行協議。

統一獅球團表示，感謝台南市政府積極回應與合作，雙方將持續溝通，讓台南棒球場及亞太主球場的改善與啟用計畫能順利推進，期盼未來能為市民與球迷打造更安全、舒適的觀賽環境。

▲ 統一獅與台南市政府體育局共同聲明 。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 棒球場台南市統一獅修繕合作

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

左外野深遠飛球「沒有畫面」　詹子賢問了紀老師：我相信他的目睭

左外野深遠飛球「沒有畫面」　詹子賢問了紀老師：我相信他的目睭

台灣大賽G4因雨延期！改23日再戰

台灣大賽G4因雨延期！改23日再戰

台灣大賽爆「無畫面」爭議　蔡其昌將提案：季後賽強制增設攝影機

台灣大賽爆「無畫面」爭議　蔡其昌將提案：季後賽強制增設攝影機

詹子賢界外球成焦點　古久保摀嘴偷笑：沒有影像只能笑了

詹子賢界外球成焦點　古久保摀嘴偷笑：沒有影像只能笑了

天使宣布鈴木清接任總教練　曾與大谷翔平搭檔投捕

天使宣布鈴木清接任總教練　曾與大谷翔平搭檔投捕

藍鳥「全壘打夾克」繡上台灣！背後藏王建民足跡

藍鳥「全壘打夾克」繡上台灣！背後藏王建民足跡

兄弟扳回一城！G4鄭浩均對決凱樂　大雨成變數

兄弟扳回一城！G4鄭浩均對決凱樂　大雨成變數

林政華遠離三呎線改判出局　古久保曝裁判解釋：結果出爐不再抗議

林政華遠離三呎線改判出局　古久保曝裁判解釋：結果出爐不再抗議

古久保讚韋禮加控球穩定　點出黃子鵬對戰課題

古久保讚韋禮加控球穩定　點出黃子鵬對戰課題

詹子賢開轟抬頭指天　賽後爆哭：爸爸你有看到嗎...

詹子賢開轟抬頭指天　賽後爆哭：爸爸你有看到嗎...

【尋求目擊者】台74甲「大塊塑膠布」迎面飛來！　騎士閃避不及慘摔

熱門新聞

左外野深遠飛球「沒有畫面」　詹子賢問了紀老師：我相信他的目睭

台灣大賽G4因雨延期！改23日再戰

台灣大賽爆「無畫面」爭議　蔡其昌將提案：季後賽強制增設攝影機

詹子賢界外球成焦點　古久保摀嘴偷笑：沒有影像只能笑了

天使宣布鈴木清接任總教練　曾與大谷翔平搭檔投捕

藍鳥「全壘打夾克」繡上台灣！背後藏王建民足跡

讀者回應

﻿

熱門新聞

1詹子賢談「沒有畫面」爭議判決

2台灣大賽G4因雨延期改23日再戰

3「無畫面」爭議判決　蔡其昌回應了

4詹子賢界外球　古久保摀嘴偷笑

5大谷重要搭檔！鈴木清接掌天使兵符

最新新聞

1PLG新賽季主視覺公布　口號FOCUS

2森根史詩級39分成開幕戰紀錄第1人

3勇士格林開幕戰6分鐘就吞技術犯規

4統一獅主場明年在亞太　市府共同聲明

5NBA開幕戰打到2OT　雷霆SGA轟35分退火箭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

詹子賢開轟助兄弟2比0止連敗　哽咽喊：不知道爸爸有沒有看到

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

【重量級10號隊友】波賽樂現身外野應援！被球迷熱情感染一起舞動

兄弟團隊會議後以挑戰者姿態迎戰　平野惠一：我們知道如何站起來

兄弟前2戰0打點平野惠一：真的可惜　盛讚桃猿守備「斯巴拉西」

閃兵案再延燒！驚見修杰楷.陳柏霖 Energy書偉.棒棒堂小杰「雙手上銬」

陳大天猜楊昇達小孩性別　「如果是男生，記得要當兵」

陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366