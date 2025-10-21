桃猿李勛傑談首征台灣大賽　幫象迷拍照意外成焦點：以為沒人認得我

運動雲

▲▼中職李勛傑。（圖／記者李毓康攝）

▲中職李勛傑。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／台北報導

樂天桃猿一壘手李勛傑近日在G2賽後意外成為球迷焦點，今（21日）G3賽前接受媒體訪問時，他分享了自己首次參與台灣大賽的心情以及與球迷互動的小插曲。

李勛傑在19日G2賽前曾幫中信兄弟球迷拍照，意外在社群平台Threads上引起討論；談到當時情形，李勛傑表示：「我都是自己來大巨蛋的，那時要從1號路口進去，剛好有一群球迷在拍照，其中一位象迷問我可不可以幫忙拍，我就說可以啊。」

隨後李勛傑提及，這是第一次被球迷要求拍照，「拍完後我就走掉了，因為我怕被認出來，我想說他們應該認不出來。」

沒想到當李勛傑走進去時，球迷才發現他球員的身份，這意外互動也讓該球迷在貼文留言：「我們有說好，都會幫李勛傑加油的。」

談到參與台灣大賽的感受，李勛傑坦言，雖然前兩場沒有上場，但在休息室感受到現場觀眾氣氛仍讓他緊張不已，「第一次這麼多觀眾，比U18比賽還緊張；上一場比賽第8、9局超精彩，我們在室內看電視，就一直抖，真的超緊張的啦。」

他回想，關鍵雙殺守備時的釋放壓力，也讓他對團隊的默契與球員表現印象深刻，「子偉先擋下高難度球已經很扯了，也沒想過會完成雙殺，反正當下就是好緊張。」

談及自己如何為可能的上場做準備，李勛傑說：「在板凳上準備就是打擊手感練習，比賽中也會帶入情境，如果真的上場，我覺得興奮會大於緊張，畢竟是第一次台灣大賽。」

談到板凳氣氛，他最後回憶道：「那一刻（指贏球）真的衝出來慶祝，我真的覺得就是，我遇到最好的團隊吧，就是雖然都是學長，然後但就會覺得，好像跟他們是融為一體的感覺，不會有那種隔閡。」

