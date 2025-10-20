GOATANI誕生！紐約媒體替大谷翔平造字　讚嘆已超越貝比魯斯

【記事全文】大谷翔平が一面に！NY紙が異例の大特集！史上最高＆大谷の造語「GOATANI」で歴史的パフォ報じる - スポニチ Sponichi Annex 野球 https://t.co/sY6PDX40jS — スポニチ記者ツイート 野球 (@sponichiyakyuu) October 20, 2025

記者游郁香／綜合報導

「二刀流巨星」大谷翔平再次震撼全美！在國聯冠軍戰G4投打兩端繳出史詩級表現後，連美國東岸的紐約媒體都罕見以頭版大篇幅報導。《Newsday》以結合「GOAT（Greatest Of All Time＝史上最偉大）」與「Ohtani」的新造詞「GOATANI」為標題，形容他「正式超越貝比魯斯（Babe Ruth）」，成為棒球史上新傳奇。

大谷於當地時間17日（台灣時間18日）在國聯冠軍戰（NLCS）第4戰面對釀酒人，以「第一棒、投手兼指定打擊」身分先發。投手端主投6局又2人次僅被敲2安打、無失分並送出10次三振；打擊端則火力全開，敲出包含首局首打席陽春砲在內的3發全壘打，締造大聯盟史上首位「單場3轟＋10K」的傳奇紀錄。

▲《Newsday》以造詞「GOATANI」為題，在頭版報導大谷翔平的歷史級表現。（圖／達志影像／美聯社）

《Newsday》在頭版以斗大標題刊出「GOATANI」，並於內頁推出專題報導。由於比賽為夜場、錯過東部印刷時限，該報在隔日破例以頭版刊登，被視為對大谷的極高肯定。

資深專欄作家雷儂（David Lennon）以〈讓一讓吧，貝比（Move Over, Babe）〉為題撰文指出，「自2018年大谷翔平登上美國職棒後，他被稱為『現代的貝比魯斯』。但那個時代結束了。」他表示，一個世紀後，貝比魯斯所象徵的『二刀流時代』正式落幕。如今，這個位置屬於大谷翔平。文章直言，大谷已創造出超越貝比魯斯的全新傳奇。

▲專欄作家雷儂撰文〈讓一讓吧，貝比〉，直言「現在是大谷的時代」。（圖／達志影像／美聯社）

雷儂在專欄中感嘆，「我們還能說什麼呢？現在唯一讓人好奇的，是他接下來會做出什麼事。即使那看似不可能，他仍在不斷推進棒球這項運動的極限。」「距離世界大賽開打只剩一周，我們已經迫不及待想看到他下一次的驚人表現。」字裡行間充滿對大谷這位「獨一無二存在」的敬意。

值得注意的是，紐約媒體鮮少以頭版報導西岸球員，《Newsday》此舉相當罕見。而一向以辛辣著稱的《New York Post（紐約郵報）》也以造詞「Sho’ Boat」（諧音自音樂劇《Show Boat》）為標題報導他的表現，形容那是一場「足以載入史冊的歷史演出」。