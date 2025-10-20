運動雲

>

GOATANI誕生！紐約媒體替大谷翔平造字　讚嘆已超越貝比魯斯

記者游郁香／綜合報導

「二刀流巨星」大谷翔平再次震撼全美！在國聯冠軍戰G4投打兩端繳出史詩級表現後，連美國東岸的紐約媒體都罕見以頭版大篇幅報導。《Newsday》以結合「GOAT（Greatest Of All Time＝史上最偉大）」與「Ohtani」的新造詞「GOATANI」為標題，形容他「正式超越貝比魯斯（Babe Ruth）」，成為棒球史上新傳奇。

大谷於當地時間17日（台灣時間18日）在國聯冠軍戰（NLCS）第4戰面對釀酒人，以「第一棒、投手兼指定打擊」身分先發。投手端主投6局又2人次僅被敲2安打、無失分並送出10次三振；打擊端則火力全開，敲出包含首局首打席陽春砲在內的3發全壘打，締造大聯盟史上首位「單場3轟＋10K」的傳奇紀錄。

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《Newsday》以造詞「GOATANI」為題，在頭版報導大谷翔平的歷史級表現。（圖／達志影像／美聯社）

《Newsday》在頭版以斗大標題刊出「GOATANI」，並於內頁推出專題報導。由於比賽為夜場、錯過東部印刷時限，該報在隔日破例以頭版刊登，被視為對大谷的極高肯定。

資深專欄作家雷儂（David Lennon）以〈讓一讓吧，貝比（Move Over, Babe）〉為題撰文指出，「自2018年大谷翔平登上美國職棒後，他被稱為『現代的貝比魯斯』。但那個時代結束了。」他表示，一個世紀後，貝比魯斯所象徵的『二刀流時代』正式落幕。如今，這個位置屬於大谷翔平。文章直言，大谷已創造出超越貝比魯斯的全新傳奇。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像）

▲專欄作家雷儂撰文〈讓一讓吧，貝比〉，直言「現在是大谷的時代」。（圖／達志影像／美聯社）

雷儂在專欄中感嘆，「我們還能說什麼呢？現在唯一讓人好奇的，是他接下來會做出什麼事。即使那看似不可能，他仍在不斷推進棒球這項運動的極限。」「距離世界大賽開打只剩一周，我們已經迫不及待想看到他下一次的驚人表現。」字裡行間充滿對大谷這位「獨一無二存在」的敬意。

值得注意的是，紐約媒體鮮少以頭版報導西岸球員，《Newsday》此舉相當罕見。而一向以辛辣著稱的《New York Post（紐約郵報）》也以造詞「Sho’ Boat」（諧音自音樂劇《Show Boat》）為標題報導他的表現，形容那是一場「足以載入史冊的歷史演出」。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平GOATANINewsday貝比魯斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

曾是洋基頭號新秀！強打捕手蒙特羅車禍身亡　享年35歲

曾是洋基頭號新秀！強打捕手蒙特羅車禍身亡　享年35歲

高雄代表隊出賽全運會大出包　女籃全隊「忘帶選手證」遭判失格

高雄代表隊出賽全運會大出包　女籃全隊「忘帶選手證」遭判失格

台灣大賽G3先發投手出爐　兄弟韋禮加對決桃猿黃子鵬

台灣大賽G3先發投手出爐　兄弟韋禮加對決桃猿黃子鵬

杜蘭特2年27億與火箭續約　NBA生涯總薪資183億創歷史新高

杜蘭特2年27億與火箭續約　NBA生涯總薪資183億創歷史新高

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

大谷翔平奪MVP卻顯困惑　球迷讚謙虛：「欸～不用啦」表情太可愛

大谷翔平奪MVP卻顯困惑　球迷讚謙虛：「欸～不用啦」表情太可愛

大谷翔平太會賺！道奇7億美元巨約「1季回本」　日旅客暴增近9成

大谷翔平太會賺！道奇7億美元巨約「1季回本」　日旅客暴增近9成

前西武監督讚古林睿煬「強勢壓制」　與軟銀先發形成明顯對比

前西武監督讚古林睿煬「強勢壓制」　與軟銀先發形成明顯對比

水手關鍵3失誤釀禍！藍鳥雙轟6比2獲勝　逼出美聯冠軍G7生死戰

水手關鍵3失誤釀禍！藍鳥雙轟6比2獲勝　逼出美聯冠軍G7生死戰

排水溝驚見「超巨綠鬣蜥」 體型嚇壞網友：根本史前恐龍

熱門新聞

曾是洋基頭號新秀！強打捕手蒙特羅車禍身亡　享年35歲

高雄代表隊出賽全運會大出包　女籃全隊「忘帶選手證」遭判失格

台灣大賽G3先發投手出爐　兄弟韋禮加對決桃猿黃子鵬

杜蘭特2年27億與火箭續約　NBA生涯總薪資183億創歷史新高

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

讀者回應

﻿

熱門新聞

1曾是洋基頭號新秀！強打捕手車禍身亡

2全運會大烏龍！高雄女籃忘帶選手證失格

3台灣大賽G3先發投手出爐　韋禮加對黃子鵬

4杜蘭特續約　生涯總薪資183億創紀錄

5以為詹子賢不舒服　林子偉揭暖心細節

最新新聞

1GOATANI誕生！紐約媒體替大谷造字

2美名嘴：不懂大谷為何自動變最偉大

3滑板世界冠軍訪台　休斯頓獻藝全場瘋狂

4台灣大賽G3先發投手出爐　韋禮加對黃子鵬

5大谷能破魔咒？道奇遇不祥紀錄

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

防禦率王羅戈G1表現失常！　張閔勛：他其實投得不差

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

曾頌恩瑕疵？平野惠一：漏洞需反省　陳晨威認弄巧成拙上二壘

魔神樂G1強壓兄弟但露疲態？　張閔勛笑：他本來就撲克臉

「象迷真的滿可怕」陳冠宇撐過滿壘危機　大讚林子偉高水準演出

謝盈萱被公開《愛情魔髮師》片段　秒送曾寶儀眼刀：再試一次看看

楊謹華得視后「穿布鞋上台」XD　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

Rosé讚「高雄好ㄅㄧㄤˋ」　疑惑問：我有說對嗎？

排水溝驚見「超巨綠鬣蜥」 體型嚇壞網友：根本史前恐龍

楊謹華.柯佳嬿突「嘴對嘴接吻」　她們害羞互誇：滿好親的
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366