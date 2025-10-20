運動雲

>

打破挺舉及總和兩項全運會紀錄　郭婞淳為台東代表隊舉起一金

▲郭婞淳奮力為台東代表隊舉起一金。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲郭婞淳奮力為台東代表隊舉起一金。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

114年全國運動會20日下午在雲林縣傳來捷報，「舉重女神」郭婞淳於女子64公斤量級賽事中，以抓舉98公斤、挺舉130公斤、總和228公斤的優異成績，為台東縣代表隊奪下珍貴金牌，更一舉打破挺舉及總和兩項大會紀錄，成為現場最矚目的焦點。台東縣政府教育處長蔡美瑤也親臨會場應援，與現場觀眾一同見證這場榮耀時刻。

台東縣府教育處表示，舉重項目於雲林縣斗南高中體育館進行第二天賽程，郭婞淳代表台東縣出賽，吸引眾多粉絲與媒體進場觀賽。此次她挑戰64公斤級，抓舉開把即設定93公斤，順利舉起後，再分別挑戰96公斤與98公斤皆成功。挺舉項目部分，她開把即設定120公斤，隨後順利舉起125公斤與130公斤，全場歡聲雷動，最終以總和228公斤的佳績勇奪金牌，同時改寫大會紀錄，展現堅強實力與穩定狀態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

截至今日賽事，台東縣代表隊累計已獲得2金、1銀、5銅的亮眼成績。其中，除郭婞淳勇奪舉重女子64公斤級金牌外，射擊女子50公尺步槍三姿個人賽由朱嬿儒奪金，角力男子組許閔傑摘下銀牌；另在射擊、體操、柔道及角力女子組等項目，也分別由多位選手摘下銅牌，為台東再添榮耀。

台東縣政府表示，縣府長期投入運動發展資源，積極培育優秀選手，能在全運會舞台上展現成果，實屬不易。縣府將持續支持選手訓練，期盼更多台東子弟能在全國舞台上發光發熱，讓「運動之島」的榮耀不斷延續。

關鍵字： 郭婞淳舉重台東

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

曾是洋基頭號新秀！強打捕手蒙特羅車禍身亡　享年35歲

曾是洋基頭號新秀！強打捕手蒙特羅車禍身亡　享年35歲

高雄代表隊出賽全運會大出包　女籃全隊「忘帶選手證」遭判失格

高雄代表隊出賽全運會大出包　女籃全隊「忘帶選手證」遭判失格

台灣大賽G3先發投手出爐　兄弟韋禮加對決桃猿黃子鵬

台灣大賽G3先發投手出爐　兄弟韋禮加對決桃猿黃子鵬

杜蘭特2年27億與火箭續約　NBA生涯總薪資183億創歷史新高

杜蘭特2年27億與火箭續約　NBA生涯總薪資183億創歷史新高

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

大谷翔平奪MVP卻顯困惑　球迷讚謙虛：「欸～不用啦」表情太可愛

大谷翔平奪MVP卻顯困惑　球迷讚謙虛：「欸～不用啦」表情太可愛

大谷翔平太會賺！道奇7億美元巨約「1季回本」　日旅客暴增近9成

大谷翔平太會賺！道奇7億美元巨約「1季回本」　日旅客暴增近9成

前西武監督讚古林睿煬「強勢壓制」　與軟銀先發形成明顯對比

前西武監督讚古林睿煬「強勢壓制」　與軟銀先發形成明顯對比

水手關鍵3失誤釀禍！藍鳥雙轟6比2獲勝　逼出美聯冠軍G7生死戰

水手關鍵3失誤釀禍！藍鳥雙轟6比2獲勝　逼出美聯冠軍G7生死戰

Rosé讚「高雄好ㄅㄧㄤˋ」　疑惑問：我有說對嗎？

熱門新聞

曾是洋基頭號新秀！強打捕手蒙特羅車禍身亡　享年35歲

高雄代表隊出賽全運會大出包　女籃全隊「忘帶選手證」遭判失格

台灣大賽G3先發投手出爐　兄弟韋禮加對決桃猿黃子鵬

杜蘭特2年27億與火箭續約　NBA生涯總薪資183億創歷史新高

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

讀者回應

﻿

熱門新聞

1曾是洋基頭號新秀！強打捕手車禍身亡

2全運會大烏龍！高雄女籃忘帶選手證失格

3台灣大賽G3先發投手出爐　韋禮加對黃子鵬

4杜蘭特續約　生涯總薪資183億創紀錄

5以為詹子賢不舒服　林子偉揭暖心細節

最新新聞

1GOATANI誕生！紐約媒體替大谷造字

2美名嘴：不懂大谷為何自動變最偉大

3滑板世界冠軍訪台　休斯頓獻藝全場瘋狂

4台灣大賽G3先發投手出爐　韋禮加對黃子鵬

5大谷能破魔咒？道奇遇不祥紀錄

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

防禦率王羅戈G1表現失常！　張閔勛：他其實投得不差

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

曾頌恩瑕疵？平野惠一：漏洞需反省　陳晨威認弄巧成拙上二壘

魔神樂G1強壓兄弟但露疲態？　張閔勛笑：他本來就撲克臉

「象迷真的滿可怕」陳冠宇撐過滿壘危機　大讚林子偉高水準演出

謝盈萱被公開《愛情魔髮師》片段　秒送曾寶儀眼刀：再試一次看看

楊謹華得視后「穿布鞋上台」XD　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

Rosé讚「高雄好ㄅㄧㄤˋ」　疑惑問：我有說對嗎？

排水溝驚見「超巨綠鬣蜥」 體型嚇壞網友：根本史前恐龍

楊謹華.柯佳嬿突「嘴對嘴接吻」　她們害羞互誇：滿好親的
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366