打破挺舉及總和兩項全運會紀錄　郭婞淳為台東代表隊舉起一金

▲郭婞淳奮力為台東代表隊舉起一金。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

114年全國運動會20日下午在雲林縣傳來捷報，「舉重女神」郭婞淳於女子64公斤量級賽事中，以抓舉98公斤、挺舉130公斤、總和228公斤的優異成績，為台東縣代表隊奪下珍貴金牌，更一舉打破挺舉及總和兩項大會紀錄，成為現場最矚目的焦點。台東縣政府教育處長蔡美瑤也親臨會場應援，與現場觀眾一同見證這場榮耀時刻。

台東縣府教育處表示，舉重項目於雲林縣斗南高中體育館進行第二天賽程，郭婞淳代表台東縣出賽，吸引眾多粉絲與媒體進場觀賽。此次她挑戰64公斤級，抓舉開把即設定93公斤，順利舉起後，再分別挑戰96公斤與98公斤皆成功。挺舉項目部分，她開把即設定120公斤，隨後順利舉起125公斤與130公斤，全場歡聲雷動，最終以總和228公斤的佳績勇奪金牌，同時改寫大會紀錄，展現堅強實力與穩定狀態。

截至今日賽事，台東縣代表隊累計已獲得2金、1銀、5銅的亮眼成績。其中，除郭婞淳勇奪舉重女子64公斤級金牌外，射擊女子50公尺步槍三姿個人賽由朱嬿儒奪金，角力男子組許閔傑摘下銀牌；另在射擊、體操、柔道及角力女子組等項目，也分別由多位選手摘下銅牌，為台東再添榮耀。

台東縣政府表示，縣府長期投入運動發展資源，積極培育優秀選手，能在全運會舞台上展現成果，實屬不易。縣府將持續支持選手訓練，期盼更多台東子弟能在全國舞台上發光發熱，讓「運動之島」的榮耀不斷延續。