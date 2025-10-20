前西武監督讚古林睿煬「強勢壓制」　與軟銀先發形成明顯對比

▲古林睿煬。（圖／截自X）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿在背水一戰中展現韌性，高潮系列賽決勝輪G5由古林睿煬掛帥先發，繳出4.2局好投。前西武監督辻發彥賽後分析，直言「古林強勢壓制，且展現了主動進攻的氣勢」，並點出軟銀投捕搭配過於保守的問題。

談到大津亮介與古林睿煬的投球模式，辻發彥指出：「即使對手狀態正佳，但軟銀的投捕搭配看起來過於保守。『就算保送也沒關係』的想法，本身就是落入被動的證明。比賽在0比0的4局上無人出局一壘有人時，對雷耶斯（Franmil Reyes）的第3球最具代表性。」

他進一步說：「在2好球後，捕手海野改以中腰姿勢，要求投手投高角度的引誘球，想誘出揮空或界外球。不料這顆高位直球被雷耶斯冷靜選掉，形成3壞球，接著第4球又投出保送，造成無人出局一、二壘的危機，最終失掉3分。這樣的投球態度顯得畏縮，與日本火腿先發古林睿煬展現的『強勢壓制』形成明顯對比。古林在5局途中退場前無失分，徹底展現主動進攻的氣勢。」

現任《體育日本》專欄評論家的辻發彥也認為，第6場殊死戰的氣勢無疑傾向日本火腿。近3戰攻下22分的火力，將考驗軟銀先發莫伊內洛（Livan Moinelo）能否成功壓制。雷耶斯與莫伊內洛的對決，也將是比賽焦點之一。

辻發彥以他在西武執教的經驗分析指出，軟銀若想贏球，關鍵在栗原陵矢與目前14打數無安打的牧原大成，這兩人若能打出安打，全隊氣氛就會被帶動起來。究竟是日本火腿乘勢逆轉，還是軟銀展現王者意志，將是一場絕對不能錯過的最終大戰。