運動雲

>

前西武監督讚古林睿煬「強勢壓制」　與軟銀先發形成明顯對比

▲古林睿煬。（圖／截自X）

▲古林睿煬。（圖／截自X）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿在背水一戰中展現韌性，高潮系列賽決勝輪G5由古林睿煬掛帥先發，繳出4.2局好投。前西武監督辻發彥賽後分析，直言「古林強勢壓制，且展現了主動進攻的氣勢」，並點出軟銀投捕搭配過於保守的問題。

談到大津亮介與古林睿煬的投球模式，辻發彥指出：「即使對手狀態正佳，但軟銀的投捕搭配看起來過於保守。『就算保送也沒關係』的想法，本身就是落入被動的證明。比賽在0比0的4局上無人出局一壘有人時，對雷耶斯（Franmil Reyes）的第3球最具代表性。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他進一步說：「在2好球後，捕手海野改以中腰姿勢，要求投手投高角度的引誘球，想誘出揮空或界外球。不料這顆高位直球被雷耶斯冷靜選掉，形成3壞球，接著第4球又投出保送，造成無人出局一、二壘的危機，最終失掉3分。這樣的投球態度顯得畏縮，與日本火腿先發古林睿煬展現的『強勢壓制』形成明顯對比。古林在5局途中退場前無失分，徹底展現主動進攻的氣勢。」

現任《體育日本》專欄評論家的辻發彥也認為，第6場殊死戰的氣勢無疑傾向日本火腿。近3戰攻下22分的火力，將考驗軟銀先發莫伊內洛（Livan Moinelo）能否成功壓制。雷耶斯與莫伊內洛的對決，也將是比賽焦點之一。

辻發彥以他在西武執教的經驗分析指出，軟銀若想贏球，關鍵在栗原陵矢與目前14打數無安打的牧原大成，這兩人若能打出安打，全隊氣氛就會被帶動起來。究竟是日本火腿乘勢逆轉，還是軟銀展現王者意志，將是一場絕對不能錯過的最終大戰。

關鍵字： 日本火腿軟銀棒球辻發彥決勝戰

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

曾是洋基頭號新秀！強打捕手蒙特羅車禍身亡　享年35歲

曾是洋基頭號新秀！強打捕手蒙特羅車禍身亡　享年35歲

杜蘭特2年27億與火箭續約　NBA生涯總薪資183億創歷史新高

杜蘭特2年27億與火箭續約　NBA生涯總薪資183億創歷史新高

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

兄弟2連敗陷劣勢　平野惠一再度向球迷致歉：責任在我

兄弟2連敗陷劣勢　平野惠一再度向球迷致歉：責任在我

波賽樂左外野應援超投入　籃籃分享人生第一次體驗：波真的很有愛

波賽樂左外野應援超投入　籃籃分享人生第一次體驗：波真的很有愛

古林睿煬超乎預期！原本設定3局投4.2局獲讚　捕手搭檔曝關鍵策略

古林睿煬超乎預期！原本設定3局投4.2局獲讚　捕手搭檔曝關鍵策略

前西武監督讚古林睿煬「強勢壓制」　與軟銀先發形成明顯對比

前西武監督讚古林睿煬「強勢壓制」　與軟銀先發形成明顯對比

林立開轟寫紀錄！點出兄弟關鍵時刻韌性：做得非常好的地方

林立開轟寫紀錄！點出兄弟關鍵時刻韌性：做得非常好的地方

斯巴達障礙賽王南評褲子破大洞　紅髮戰士孫育彬明年拚野獸賽

斯巴達障礙賽王南評褲子破大洞　紅髮戰士孫育彬明年拚野獸賽

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

熱門新聞

曾是洋基頭號新秀！強打捕手蒙特羅車禍身亡　享年35歲

杜蘭特2年27億與火箭續約　NBA生涯總薪資183億創歷史新高

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

兄弟2連敗陷劣勢　平野惠一再度向球迷致歉：責任在我

波賽樂左外野應援超投入　籃籃分享人生第一次體驗：波真的很有愛

讀者回應

﻿

熱門新聞

1曾是洋基頭號新秀！強打捕手車禍身亡

2杜蘭特續約　生涯總薪資183億創紀錄

3大谷封神表現後10小時　紀念T就開賣

4以為詹子賢不舒服　林子偉揭暖心細節

5兄弟2連敗陷劣勢　平野惠一再度向球迷致歉：責任在我

最新新聞

1中信兄弟第3戰勝出奪冠機率達34.8％

2梅西29球獲金靴獎　有望連霸MVP

3柳賢振睽違6579天重返季後賽

4曾是洋基頭號新秀！強打捕手車禍身亡

5古林睿煬超乎預期！原本設定3局投4.2局獲讚

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

防禦率王羅戈G1表現失常！　張閔勛：他其實投得不差

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

曾頌恩瑕疵？平野惠一：漏洞需反省　陳晨威認弄巧成拙上二壘

魔神樂G1強壓兄弟但露疲態？　張閔勛笑：他本來就撲克臉

「象迷真的滿可怕」陳冠宇撐過滿壘危機　大讚林子偉高水準演出

謝盈萱被公開《愛情魔髮師》片段　秒送曾寶儀眼刀：再試一次看看

楊謹華得視后「穿布鞋上台」XD　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

Rosé讚「高雄好ㄅㄧㄤˋ」　疑惑問：我有說對嗎？

排水溝驚見「超巨綠鬣蜥」 體型嚇壞網友：根本史前恐龍

楊謹華.柯佳嬿突「嘴對嘴接吻」　她們害羞互誇：滿好親的
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366