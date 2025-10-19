兄弟2連敗陷劣勢　平野惠一再度向球迷致歉：責任在我

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟在台北大巨蛋迎戰樂天桃猿，兩戰合計吸引超過4萬名球迷進場，但最終卻苦吞2連敗陷入不利局面。總教練平野惠一連兩天在賽後向球迷致歉，坦言：「讓球迷留下不好的回憶，真的很抱歉，球隊失分、無法得分，都是我的責任。」

此役兄弟先發投手李博登表現穩定，投出6局僅失1分的內容，平野肯定地說：「他今天有好好完成他的工作。」不過兄弟打線未能有效串聯，錯失多次得點圈機會。7局下桃猿靠林子偉在滿壘時擊出滾地球攻下關鍵分，當時兄弟守備並未趨前，對此平野僅回應：「那是當時的判斷。」

8局下兄弟展開反攻，岳東華、宋晟睿連續安打攻佔一、二壘，林志綱代打企圖短打，纏鬥到滿球數後改為收打敲出三壘滾地球成功上壘。隨後黃韋盛敲出滾地球形成野手選擇，桃猿游擊手林子偉冷靜傳本壘封殺跑者，隨後曾頌恩擊出滾地球，策動雙殺守住領先，澆熄兄弟反攻氣勢。

針對8局無人出局滿壘卻無法得分的關鍵半局，平野直言：「選擇啟用年輕人，是我的責任。」他進一步說明，「棒球常說無人出局的第一個打者最關鍵，黃韋盛或曾頌恩應該是能完成最低限度的任務，結果比較可惜一點。」

平野仍寄望年輕打者能從實戰中成長，「希望他們能從失敗中學習，未來成為兄弟中心主力打者。」