大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

記者游郁香／綜合報導

「二刀流巨星」大谷翔平在國聯冠軍戰G4上演史詩級表現，單場轟出3支全壘打，投6局無失分、飆出10次三振，令各界讚嘆不已。值得一提的是，比賽結束僅10小時，美國運動T恤品牌RotoWear立刻推出上面引有「Greatest Sho Ever（史上最偉大的Sho）」字樣的T恤，引起熱議。

大谷昨日在首局登板時雖保送首位打者，但隨即連飆3K化解危機，接著在自己的第一個打席就敲出首局首打席全壘打。第4局再轟出一支飛行距離469英尺（約142.9公尺）的超特大彈，第7局在滿場「MVP」呼喊聲中又補上一支左中間全壘打，完成單場3轟的壯舉；投球端則是6局無失分、10K的完美演出。

道奇最終以4連勝橫掃釀酒人，連兩年挺進世界大賽。而就在比賽結束後約10小時，RotoWear火速在官方社群平台X（原Twitter）宣布開賣印有「Greatest Sho Ever（史上最偉大的Sho）」字樣的T恤，上面還有大谷投打雙姿的剪影，售價30美元。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國品牌在比賽結束10小時後，神速推出印有「Greatest Sho Ever」字樣的大谷紀念T恤。（圖／達志影像／美聯社）

商品說明寫道，「2025年10月17日，Shohei Ohtani在季後賽擊出3支全壘打，並以6局無失分、10次三振率領洛杉磯闖進冠軍系列賽。史上最偉大的球員，獻上史上最精彩的『秀』。」

日本媒體指出，這個品牌以「神速商品化」聞名，每當體壇出現傳奇瞬間，都會立即推出相關商品。此次反應之快再度讓網友驚嘆，「動作太快了」、「這速度是外星等級」、「好想買一件」、「他們的神速已經不讓人意外了（笑）」等留言不斷，還有球迷興奮回覆，「我已經下單了！」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平GreatestShoEverRotoWear美國職棒世界大賽季後賽

黃迪揚推楊貴媚「終身成就獎」　鍾欣凌驚：你好敢講

