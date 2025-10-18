大谷翔平開外掛！投手雙響史上第一人 超越貝比魯斯的紀錄誕生

SHOHEI OHTANI HAS TAKEN OVER



HE LEAVES THE YARD AGAIN ???? pic.twitter.com/ul2EcfZtxk — MLB (@MLB) October 18, 2025

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇的大谷翔平在國聯冠軍系列賽（NLCS）第4戰，二刀流登場「開外掛」！首局首打席就開轟，4局再補上一發超遠陽春砲，成為季後賽史上第一位以投手身分擊出至少兩發全壘打的球員。

1局下，大谷翔平轟出右外野全壘打，擊球初速116.5英里（約187.5公里）、飛行距離446英尺（約136公尺），為道奇先馳得點。 在3比0領先情況下，大谷於4局2出局後第三打席再度開轟，擊球初速188.1公里、飛行距離達143公尺，為本季最遠一發。

這是他本場第2轟、季後賽第4轟，追平松井秀喜在2009年締造的日本球員單季季後賽最多全壘打紀錄（4支），同時將個人季後賽累積全壘打數推進至7支。 美國職棒MLB統計系統「Statcast」數據顯示，自2015年啟用追蹤以來，道奇隊擊球初速最快的前18球——全數都屬於大谷翔平。

這項紀錄包含例行賽與季後賽，顯示他驚人的力量與擊球品質。 此外，投手身分擊出全壘打的擊球初速前十名中，大谷翔平佔據前8名，包括前2名，分別是今天的116.9英里與116.5英里。 唯一能擠入榜單的非大谷投手，是2017年的巨人左投邦賈納（Madison Bumgarner），以112.5英里與112.1英里排名第9、10。

飛行距離方面，大谷翔平目前在道奇球場（包含季後賽）已經擊出了8支飛行距離超過450英尺的全壘打。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，自Statcast（2015年啟用）以來，沒有任何其他球員在這座球場擊出過超過兩支450英尺以上的全壘打。

在季後賽中，以第8或第9棒以外的打序登板的投手極為罕見。除了大谷之外，前例已經要追溯至1918年世界大賽，當時紅襪貝比魯斯（Babe Ruth）以「第6棒・投手」身分出場。如今，大谷以「第一棒・投手」之姿，再次在季後賽留下歷史性一頁。

▲ 大谷翔平 。（圖／截自道奇X）