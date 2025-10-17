台灣大賽名單出爐！兄弟選韋禮加捨黃博多　樂天凱樂取代波賽樂

▲猿象爭霸戰明日點燃戰火！ 台灣大賽頂尖陣容出爐。（圖／中華職棒提供）



記者胡冠辰／台北報導

2025 CPBL中華電信台灣大賽將於明（18日）正式開打，「猿象爭霸戰」即將登場，兩支勁旅將角逐年度總冠軍榮耀；樂天桃猿在季後挑戰賽中強勢逆襲，成功闖進台灣大賽，將力拚球團史上首座冠軍金盃，中信兄弟則以年度第一之姿挺進台灣大賽，黃衫軍整裝待發，目標完成二連霸。



台灣大賽採7戰4勝制，率先拿下4勝的球隊將奪下年度總冠軍。兩隊皆由日籍總教練領軍，戰術對決令人引頸期盼，雙方已提交32人參賽名單，頂尖陣容蓄勢待發，巔峰對決精彩可期。

2025 CPBL 中華電信台灣大賽32人名單



樂天桃猿

投手（14）

蘇俊璋 威能帝 陳柏豪 林子崴 陳冠宇 賴胤豪 陳克羿 王志煊 魔神樂 黃子鵬 朱承洋 莊昕諺 凱樂 邱駿威

捕手（4）宋嘉翔 張閔勛 林泓育 嚴宏鈞

內野手（8）梁家榮 許賀捷 林承飛 馬傑森 林子偉 李勛傑 林立 林智平

外野手（6）成晉 何品室融 余德龍 鍾玉成 林政華 陳晨威

中信兄弟

投手（14）林暉盛 李博登 魏碩成 蔡齊哲 王凱程 呂彥青 鄭凱文 盧孟揚 江忠城 伍立辰 羅戈 韋禮加 鄭浩均 吳俊偉 李振昌



捕手（3）

陳統恩 徐博瑋 高宇杰



內野手（9）

王威晨 黃韋盛 張仁瑋 許基宏 陳俊秀 江坤宇 林志綱 岳東華 王政順



外野手（5）

曾頌恩 宋晟睿 許庭綸 岳政華 詹子賢