柳田悠岐3分砲助軟銀聽牌！火腿吞2連敗晉級日本大賽陷險境

記者王真魚／綜合報導

福岡軟銀鷹在高潮系列賽決勝輪第2戰以3比0完封擊敗日本火腿，取得2連勝，加上握有系列賽1勝優勢，目前已達3勝，率先聽牌，距離連續兩年打進日本大賽僅差一步。

日本火腿先發投手福島蓮壓制力十足，前7局僅被擊出2支安打並飆出10次三振，刷新個人新高，軟銀打線陷入苦戰。

不過8局下，山川穂高率先敲安上壘，海野隆司以犧牲觸擊推進，形成一出局一、二壘攻勢。日本火腿此時換上上原健太登板，但柳田悠岐隨即轟出左外野方向的3分全壘打，成功打破僵局，也成為勝負分水嶺。

▲柳田悠岐。（圖／取自軟銀推特）

據日媒報導，這支全壘打是柳田悠岐在高潮系列賽的第10轟，追平内川聖一並列史上最多，同時寫下個人第36分打點，刷新聯盟紀錄。

軟銀先發有原航平主投6局無失分，多次在得點圈有人時冷靜應對；6局面臨一出局滿壘危機，他讓郡司裕也擊出游擊滾地球、再三振石井一成，成功守住大局，並在投手丘上怒吼，展現強大氣勢。
 

比賽後段由D.赫南德茲（Darwinzon Hernandez）、松本裕樹與杉山一樹接力登板，合力壓制日本火腿，軟銀取得完封勝，系列賽聽牌。

關鍵字： 福岡軟銀鷹柳田悠岐日本火腿日本職棒高潮系列賽

