運動雲

>

川岸強「飛撲」跳到威能帝身上慶祝勝利：因為我小隻嘛！


記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿在季後挑戰賽上演「讓二追三」逆轉戲碼闖進台灣大賽，最終戰洋投「All in」合力封鎖對手，收下關鍵勝利。比賽結束瞬間，投手教練川岸強直接跳到威能帝身上慶祝，這幕也被轉播鏡頭捕捉。今天練習談到當時，川岸強笑回，「因為我小隻嘛！」

川岸教練談到G4決勝戰調度時透露，系列賽前並沒有設定讓3洋投同日出賽的策略，「但在比賽前一天，他們三個主動說可以丟，所以當下就做了這個決定。」他坦言，「他們對球隊的愛，對勝利的渴望，比我想像的還要多，我真的很感動。」

威能帝在G2先發失利後，G4扛下收尾重任。川岸指出，「他的投球其實沒有太大不同，但我能感受到他心裡有想要復仇的情緒。」終場結束瞬間，川岸一躍而上，與威能帝熱情擁抱慶祝，他笑說，「我個子小，很容易就被抬起來了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

記者提及同窗、中信兄弟監督平野惠一似乎很常有類似行為，川岸強點點頭說道，「他比我還小隻呢！」

作為桐蔭學園高中同學，兩人將在台灣大賽交鋒，川岸認為，也不是因為對方是平野，就覺得特別怎樣，「但能在這麼大的舞台上和同學對戰，的確是很特別的心情。」

川岸教練也透露，這是他第一次經歷「讓二追三」的驚奇逆轉戲碼，「真的很厲害，到最後感覺就像在做夢一樣，能追上來、贏下來，真的很不容易。」

除了洋投的關鍵表現外，牛棚群在整個系列賽也功不可沒。川岸直言，對投手群只有感謝，「然後特別是冠宇跟小朱，從9月開始，面對很嚴峻的比賽，一直都扛起任務上場投球。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／震撼！年僅32歲前NBA新人王布洛格登　無預警宣布退役

快訊／震撼！年僅32歲前NBA新人王布洛格登　無預警宣布退役

陳柏良轟足協「台灣人欺負台灣人」　李洋怒：拿什麼證明重視運動

陳柏良轟足協「台灣人欺負台灣人」　李洋怒：拿什麼證明重視運動

謝淑薇再退詹皓晴！連贏8局闖8強　兩人賽後依舊沒握手

謝淑薇再退詹皓晴！連贏8局闖8強　兩人賽後依舊沒握手

快訊／NBA明星後衛換新戰袍！　36歲布魯克加盟國王

快訊／NBA明星後衛換新戰袍！　36歲布魯克加盟國王

克蕭要兒子學山本由伸投球　「姿勢像教科書一樣簡潔又美麗」

克蕭要兒子學山本由伸投球　「姿勢像教科書一樣簡潔又美麗」

兄弟詹子賢父親台灣大賽前夕過世　感性發文：下輩子再來當我爸爸

兄弟詹子賢父親台灣大賽前夕過世　感性發文：下輩子再來當我爸爸

大谷翔平破例參加自由打擊！牛棚練投後握棒開轟14球過大牆

大谷翔平破例參加自由打擊！牛棚練投後握棒開轟14球過大牆

丘里奧首球砲轟山本由伸　大谷翔平起頭季後賽第5轟創18年紀錄

丘里奧首球砲轟山本由伸　大谷翔平起頭季後賽第5轟創18年紀錄

12強後人生變得不一樣！陳傑憲回顧這1年紅眼眶：蠻辛苦的

12強後人生變得不一樣！陳傑憲回顧這1年紅眼眶：蠻辛苦的

雲豹韓援三本柱！核彈級女神真面目曝　徐賢淑笑喊：別被我嚇到

雲豹韓援三本柱！核彈級女神真面目曝　徐賢淑笑喊：別被我嚇到

【帥狗英雄救貓】貼紙卡頭上...超MAN狗幫取下走人！

熱門新聞

快訊／震撼！年僅32歲前NBA新人王布洛格登　無預警宣布退役

陳柏良轟足協「台灣人欺負台灣人」　李洋怒：拿什麼證明重視運動

謝淑薇再退詹皓晴！連贏8局闖8強　兩人賽後依舊沒握手

快訊／NBA明星後衛換新戰袍！　36歲布魯克加盟國王

克蕭要兒子學山本由伸投球　「姿勢像教科書一樣簡潔又美麗」

兄弟詹子賢父親台灣大賽前夕過世　感性發文：下輩子再來當我爸爸

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼！2017年NBA新人王　無預警退役

2足協爆多項行政疏失　李洋不滿要求檢討

3謝淑薇再退詹皓晴！賽後依舊沒握手

4快訊／NBA明星後衛換新戰袍！　36歲布魯克加盟國王

5克蕭要兒子學山本由伸投球

最新新聞

1夢想家創舉　與川普聯名開發商合作

2古久保曝私下暱稱：平野真的很棒

3高塩將樹落淚致意　古久保暖心回應

410分鐘秒殺！台灣大賽G4門票賣光

5川岸強跳到威能帝：因為我小隻嘛...

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

12強逆襲奪冠之路搬上大銀幕！《絕勝》王識賢、鳳小岳主演

林襄戀情曝光首出面應援！　犯禁愛令？領隊：正常工作

陳玟卉64公斤級舉重奪銅牌 成為中華隊最大黑馬！

背水一戰球迷落淚成動力　黃子鵬中繼回先發更珍惜每一場

【不是自動駕駛餒】懂事貨車「完美倒退」閃避2豪車

【帥狗英雄救貓】貼紙卡頭上...超MAN狗幫取下走人！

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366