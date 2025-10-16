川岸強「飛撲」跳到威能帝身上慶祝勝利：因為我小隻嘛！



記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿在季後挑戰賽上演「讓二追三」逆轉戲碼闖進台灣大賽，最終戰洋投「All in」合力封鎖對手，收下關鍵勝利。比賽結束瞬間，投手教練川岸強直接跳到威能帝身上慶祝，這幕也被轉播鏡頭捕捉。今天練習談到當時，川岸強笑回，「因為我小隻嘛！」

川岸教練談到G4決勝戰調度時透露，系列賽前並沒有設定讓3洋投同日出賽的策略，「但在比賽前一天，他們三個主動說可以丟，所以當下就做了這個決定。」他坦言，「他們對球隊的愛，對勝利的渴望，比我想像的還要多，我真的很感動。」

威能帝在G2先發失利後，G4扛下收尾重任。川岸指出，「他的投球其實沒有太大不同，但我能感受到他心裡有想要復仇的情緒。」終場結束瞬間，川岸一躍而上，與威能帝熱情擁抱慶祝，他笑說，「我個子小，很容易就被抬起來了！」

記者提及同窗、中信兄弟監督平野惠一似乎很常有類似行為，川岸強點點頭說道，「他比我還小隻呢！」

作為桐蔭學園高中同學，兩人將在台灣大賽交鋒，川岸認為，也不是因為對方是平野，就覺得特別怎樣，「但能在這麼大的舞台上和同學對戰，的確是很特別的心情。」

川岸教練也透露，這是他第一次經歷「讓二追三」的驚奇逆轉戲碼，「真的很厲害，到最後感覺就像在做夢一樣，能追上來、贏下來，真的很不容易。」

除了洋投的關鍵表現外，牛棚群在整個系列賽也功不可沒。川岸直言，對投手群只有感謝，「然後特別是冠宇跟小朱，從9月開始，面對很嚴峻的比賽，一直都扛起任務上場投球。」