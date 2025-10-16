大谷翔平破例參加自由打擊！牛棚練投後握棒開轟14球過大牆

運動雲

▲▼大谷翔平。（圖／路透）

▲大谷翔平。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇的投打二刀流球星大谷翔平今（16）日於主場道奇體育場參加全隊訓練時，罕見地進行了自由打擊，這是他本季首次參與此項訓練。

大谷為了準備18日登板先發的國聯冠軍系列賽G4，先進行登板前2天的牛棚練投，他混合投出曲球、滑球與指叉球等球種，比平常多投了5到6球，共約30球。

▲▼大谷翔平。（圖／路透）

隨後他拿起球棒參加自由打擊，打出多發強勁飛球，包括1記飛向左中外野的平射型全壘打，接連多次擊出過牆球，這次自由打擊是他自春訓第1天以來的首次，也是球季中首次進行，更是轉隊道奇後的第一次，堪稱異例的畫面。

最終大谷共揮棒32次，擊出14發全壘打，場邊觀戰的總教練羅伯斯（Dave Roberts）、內野老將羅哈斯（Miguel Rojas）、弗里曼（Freddie Freeman）以及克蕭（Clayton Kershaw）等人，都為他喝采歡呼。

▲▼大谷翔平。（圖／路透）

大谷在季後賽首輪對辛辛那提紅人時首戰轟出2支全壘打，但在對費城人的分區系列賽中面對多位左投陷入低潮，4場比賽僅敲出1支安打，雖然在前一戰終於以關鍵安打終結20打席無安打低潮，但至今8場季後賽的打擊率仍僅0.147。

出席記者會時，大谷談到自己的狀況表示：「打線安排上，我這個棒次常常會面對左投，這是早已預想的情況，重要的是在有跑者的時候能否擊出關鍵一擊，特別是在可能左右比賽勝負的場面。」

大谷接著說：「我的任務除了要打出安打，更要設法把攻勢串聯給貝茲（Mookie Betts）與T.赫南德茲（Teoscar Hernández），這是我的角色，為了能在打席上有好表現，我要持續提升打擊品質，這是我首先該做的事。」

MLB洛杉磯道奇大谷翔平

