山本由伸今年不一樣了！　羅伯斯：贏得我完全信任

▲▼山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅伯斯、山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇投手山本由伸今（15）日在國聯冠軍賽G2先發登板，投滿9局被擊出3支安打、失1分、奪7次三振，完成他在大聯盟的首次完投勝，帶領球隊連勝2場，系列賽取得2勝0敗領先。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後也對他的表現表達最崇高的敬意，直言山本今年「不一樣了」。

山本在首局面對首名打者丘里奧（Jackson Chourio）投出低角度速球，卻被打成右外野全壘打，僅投1球便丟分，但他沒有動搖，隨後冷靜地解決了3名打者。

進入第5局後，他完全封鎖釀酒人打線，未再被擊出安打，最終以9局1失分完成完投，這是日本投手首次在季後賽達成完投的紀錄，而對道奇而言，則是自2004年利瑪（Jose Lima）以來，睽違21年的季後賽完投。

在第8局結束時，山本的用球數來到97球，羅伯斯堅定地讓他繼續投第9局，當被問到這是否是一個艱難的決定時，他笑著說：「不，完全不是，在那個時刻看到他投得那麼好，讓他繼續上去是理所當然的。」

談到山本本季的成長，羅伯斯表示：「真正的自信，我認為這就是一切。」他回憶去年山本初登美職時，由於經驗尚淺：「在季後賽並沒有讓他投太多局數，我們當時擁有非常優秀的牛棚，也自然依賴他們，這件事我們也討論過很多次。」

羅伯斯補充說：「但今年不同了，即使當打線進入第3輪，球數逼近90球時，他自己也能感受到『現在的自己仍是球隊最好的選擇』，他已經贏得我完全的信任，而這份信任反過來也讓我更有信心。」

羅伯斯稱讚：「他整晚完全掌控了這場比賽，例行賽中或許有起伏，但整支球隊現在都在打出本季最佳的棒球，專注力達到最高點，正是在最好的時機達到巔峰。」

 
關鍵字： MLB洛杉磯道奇山本由伸羅伯斯

