富邦勇士髮香區「FA動次席」全數完售　例行賽單日票17日開賣

▲富邦勇士例行賽單日票17日開賣；「FA動次席」逾400席全數完售。（圖／富邦勇士提供）

記者游郁香／綜合報導

臺北富邦勇士以「All Braves, All Heart」為核心精神，2025-26賽季正式啟動！本季年度季票自10月3日開賣以來，在短短10天內即突破歷年銷售紀錄，總計售出近1,300組，創下隊史開賣以來最佳紀錄。其中備受球迷喜愛的髮香區「FA動次席」逾400席全數完售，再次印證勇士主場的高人氣與吸引力。

本季除了有不少新加入的季票球迷外，上賽季已購買季票的球迷也展現高度支持，本季續購率更高達99%。無論是新加入的球迷，或是一路相挺的忠實球迷，都在開季前以實際行動力挺勇士。各票價區的銷售亦有顯著成長，反映球迷對主場觀賽體驗、場館氛圍與行銷內容的高度肯定與期待。

本季季票熱銷，也為即將到來的主場開幕戰打下良好基礎！2025-26賽季P. LEAGUE+勇士主場例行賽共計12場，單日票將於10月17日中午12:00至晚間11:59開放季票球迷優先購買，並於10月18日全面開賣。購票通路包括臺北富邦勇士售票網、富邦勇士售票App等平台，票價由新台幣300元至4,000元不等，將依不同場次主題活動內容進行調整。

主場開幕戰將在11月8日於和平籃球館點燃戰火，當天購票入場的球迷可獲得2026年勇士年曆、賽程小卡等限定限量好禮，該場比賽各區將加價150元，開幕戰主題活動也將於近期陸續公布，敬請球迷密切關注官方資訊。

在本月初的開季記者會中，勇士公布全新賽季行銷規劃，並正式亮相完整球員與教練團陣容，同時宣布，象徵勇士精神的傳奇球星，「野獸」林志傑將迎來生涯最終賽季，勢必成為本季另一焦點。

此外，啦啦隊Fubon Angels則由南珉貞、李雅英、李晧禎三位韓籍成員組成「韓籍三本柱」領軍，攜手20位本土女孩，共同在新賽季掀起更多應援熱潮。勇士將持續以「All Braves, All Heart」迎戰每一場比賽，邀請所有球迷們進場，成為球隊最堅強的第六人，與我們一同為榮耀而戰！

