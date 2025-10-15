丘里奧首球砲轟山本由伸　大谷翔平起頭季後賽第5轟創18年紀錄

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇15日（台灣時間）與釀酒人展開國聯冠軍系列賽G2，山本由伸先發首打席就遭到丘里奧（Jackson Chourio）砲轟，而這也是今年季後賽第5支首局首打席全壘打，創下近18年來首見的紀錄。

丘里奧面對山本由伸，在首局首打席迎來的首球96.9英里速球上果斷出棒，轟出中右外野陽春全壘打，幫助釀酒人先馳得點。

不過，道奇隨即在1局下反擊。「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernández）回敬陽春砲扳平比數，E.赫南德茲（Enrique Hernández）擊出安打，帕黑斯（Andy Pages）再補上一支二壘安打，道奇反以2比1超前。

根據大聯盟紀錄專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是本季季後賽第5次出現首局首打席全壘打，追平2007年單季最多紀錄。前4次分別由大谷翔平、布許（Michael Busch，兩次）與史普林格（George Springer）締造。大谷翔平在外卡戰首打席開轟為道奇打出氣勢；布許則在國聯分區系列賽首戰與第3戰開砲，史普林格於美聯冠軍系列賽首戰敲出全壘打。

▲釀酒人21歲的外野新星丘里歐（Jackson Chourio）。（圖／達志影像／美聯社）

