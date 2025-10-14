鄭浩均待命台灣大賽　看挑戰賽驚呼林智平太扯：原本也看好統一但...

▲鄭浩均 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台中報導

中信兄弟「美美」鄭浩均今年從手肘韌帶置換手術（Tommy John）復出，繳出5勝1敗、防禦率1.49的精采成績，雖在例行賽後段因疲勞與腰部緊繃休養，但目前狀況已趨穩定。他笑說，「準備好了，就看教練怎麼安排。」

鄭浩均透露，9月10日投完例行賽後安排下二軍檢查與調整，「那時候確實比較疲勞，醫生和防護員建議短暫休息一到兩週，現在身體感覺好多了。」上周日他於練習賽對屏東紅尾登板4局，主要進行狀況性演練，「變化球、速球都沒問題，丟起來感覺也在狀況內。」目前復健部門持續追蹤他的身體回饋，教練團對他的狀況感到滿意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到剛結束的挑戰賽，鄭浩均全程關注桃猿驚奇逆轉，「昨天真的太扯了！」尤其是林智平9局追平轟時，讓他直呼，「那球真的超扯！」

外界當時普遍預料握有「保底一勝」的統一獅會晉級，沒想到桃猿上演精彩逆襲戲碼，「讓二追三」搶下台灣大賽門票。

鄭浩均坦言，「我一開始也是看好統一啊。」隨後笑說，「但我後來在脆（threads）上一直滑到Josh的預測，就覺得越來越不妙……。」

樂天桃猿打出一波氣勢，鄭浩均仍對自家球隊有信心，「他們打的場次多，投手消耗也多，戰力上應該會比較辛苦。我們就以逸待勞，照季賽策略應戰就好。」

若順利入列台灣大賽名單，這將是鄭浩均生涯首度登上季後賽舞台。他說，「如果真的被選進去，會滿感動、滿激動的，但還是照季賽的方式去丟，不會刻意改變。希望能在關鍵時刻幫上忙。」

過去他曾在小聯盟觀摩過季後賽氣氛，但從未親身參與，「那時候還在復健組，只能在旁邊加油，這次會特別期待，我也準備得滿充分的，就看教練怎麼安排。」