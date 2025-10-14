山本由伸笑翻記者會！曝染黑髮原因「頭髮太亮了」　明先發迎強戰

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒國聯冠軍系列賽登場，道奇隊日籍右投山本由伸將於15日（台灣時間）擔任第2戰先發。賽前受訪時，他談到從棕髮染回黑髮的原因，幽默回應「因為頭髮長長變太亮了」，笑翻現場媒體，也展現他輕鬆的心情與自信。

根據日媒《Daily》報導，山本近日將髮色從明亮的茶色改為沉穩黑色，被美國記者問到「為什麼突然換髮色？」時，他先靦腆笑說：「這不是該在這種場合談的話題啦（笑）」，隨後解釋：「之前頭髮顏色比較亮，一直沒時間去美容院，結果越長越亮，就想說乾脆染深一點。呵呵，謝謝你的問題。」現場媒體被逗得大笑。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）前一天已宣布山本將於第2戰先發，並說明此安排是希望他能在七戰四勝制的系列賽中有兩次登板機會。山本表示：「能在這樣重要的比賽中被指派先發，是一種榮幸。我一直希望能成為被信任的選手，所以真的很開心。接下來會全力投球，只想幫助球隊贏球。」

山本上次登板是在8日對費城人隊的國聯分區系列賽第3戰，當時投4局失3分，被KO退場。被問到是否是為了「轉換心情」才改變造型時，他笑著否認：「並不是那樣的原因啦，但如果因此能讓氣氛變好，也不錯。」