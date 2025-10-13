古久保看林智平追平轟腦袋空白　桃猿逆襲「全是選手的功勞」

記者楊舒帆／高雄報導

樂天桃猿3連勝逆襲統一獅，搶下台灣大賽門票。總教練古久保健二坦言，看到林智平轟出追平3分砲時，「腦袋一片空白」，並強調勝利的功勞全屬於選手。

古久保表示：「兩隊在這場比賽都用盡全力，畢竟這是爭奪台灣大賽門票的最後一戰。統一獅是非常強勁的對手，我們的選手直到最後一局都沒有放棄，最終順利拿下勝利。」

9局上林智平轟出追平3分砲，他說：「球打出去的瞬間，腦袋一片空白。而且馬上就要思考他是否留在場上的調度。」

▲林智平。（圖／樂天桃猿提供）

延長賽10局上，林立掃出超前安打。古久保透露：「原本代打計畫是智平、林立、閔勛。在有跑者上得點圈時，就決定派他上場，希望他能把分數打回來。」

他也稱讚林子偉在季後賽的鬥志被完全激發，是球隊關鍵之一。至於洋投威能帝，在賽前就主動告訴他：「不管幾局都能投。」古久保感性地說：「對他真的只有感謝而已。」

面對即將登場的台灣大賽，距離首戰有4天空檔，古久保表示：「首先希望受傷的選手能在這幾天恢復到百分之百。這四連戰累積的疲勞不少，無論守備或打擊狀況不理想的選手，也要趕快調整好迎接台灣大賽。」

桃猿上演奇蹟逆襲，古久保強調：「這次真的是選手的功勞。」