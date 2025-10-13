快訊／桃猿締造史上首見逆轉奇蹟　0比2落後連勝三場挺進台灣大賽

▲林智平。（圖／樂天桃猿提供，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

樂天桃猿與統一獅13日傍晚在高雄澄清湖棒球場迎來季後挑戰賽G4殊死戰，桃猿推派洋投波賽樂先發，獅隊則是推出「大哥」胡智爲主投，前8局打線靜悄悄的猿隊在9局上靠林智平追平三分砲外加林立延長10局上超前一擊，以4比3擊退統一，完成不可思議的「讓2追3」大逆轉，晉級台灣大賽，對手將是中信兄弟。

1局上統一胡智爲光速用6顆球取得2出局後，遭昨晚拿下單場MVP的林子偉敲安，可惜下一棒林泓育擊出內野高飛球，猿隊首局無功而返；1局下樂天展現優秀守備，波賽樂僅耗費12球就讓統一打者3上3下，結束進攻。

2局上樂天在1出局後，靠著宋嘉翔、李勛傑連續安打攻佔得點圈，眼看失分危機降臨，但獅隊先發胡智爲不慌不忙，連續解決余德龍與「恐怖9棒」林政華，桃猿2局依舊無功而返。

2局下統一打線錯失得點圈良機後，昨天發生離譜失誤的林佳緯上演中外野飛撲美技，讓滿場獅迷喝采連連，而胡智爲也順利送出本場比賽第一次3上3下，雙方維持0比0。

3局下獅隊沒有得分後，樂天打線在4局上發動進攻，首棒打者林泓育開局擊出中左外野深遠二壘安，無奈後面梁家榮、宋嘉翔、李勛傑皆沒能建功，胡智爲再度化解失分危機，他也振臂怒吼提振球隊士氣。

5局上統一胡智爲延續火熱手感，3上3下解決猿隊後段棒次；5局下打線馬上給予支援，陳鏞基、潘傑楷安打進佔二、三壘後，下一棒許哲晏觸身球保送，緊接著林岱安安打送回球隊首分，這一擊也把波賽樂打退場。

桃猿緊急派上王志煊面對統一左打部隊，林泓弦在2好1壞時遭觸身球上壘，統一2比0追加分數，可惜下一棒林佳緯擊出內野飛球出局，邱智呈則擊出雙殺，5局結束統一保持2比0領先。

6局上樂天打線持續遭胡智爲壓制，得分持續掛蛋；6局下桃猿推出今年勇奪13勝的魔神樂登板，他也順利送出3上3下，力保不失。

7局上獅隊更換投手，押上今年牛棚表現非常亮眼的高塩將樹，雖然開局被梁家榮擊出安打，但他接連三振宋嘉翔與李勛傑，此時猿隊代打林智平把握機會敲出右外野安打，面對下一棒林政華，高塩將樹用犀利指叉球將他三振，Strikeout the side結束半局。

7局下樂天更換火球男朱承洋迎戰獅隊打線，但他一上來就保送首名打者潘傑楷，許哲晏犧牲觸擊後，5局助隊突破僵局的林岱安再度出擊！一棒打出右外野穿越安打打回獅隊第3分，這也是林岱安單場第2分打點；目前7局結束統一3比0暫時領先樂天桃猿。

8局上統一讓高塩將樹續投，雖然他被首名打者陳晨威敲安，但他連續解決猿隊後續3名打者，高塩順利完成2局投球任務；8局下樂天更換左投陳冠宇登板，林子偉在一出局後策動個人單場第3次雙殺，統一維持3比0領先。

9局上樂天迎來最後反撲，統一推出守護神陳韻文上場救援，桃猿憑藉梁家榮與何品室融安打一出局攻佔一、二壘，下一棒林智平擊出追平三分砲，比賽瞬間回到原點。

9局下樂天派出王牌右投威能帝上場，他不負眾望連續三振三名打者，兩隊打好打滿迎來季後挑戰賽史上首場延長賽。

10局上統一左投辛俊昇上場後援，1出局後林泓育安打、梁家榮觸身球上壘，統一緊急更換吳承諭登板；猿隊代打林立把握機會敲出關鍵安打，樂天4比3取得本場比賽首度領先，接著何品室融選到保送，此刻吳承諭展現強心臟，連續解決林智平與林承飛，將傷害降到最小。

10局下樂天威能帝續投，火速解決前面兩棒後，林佳緯安打上壘，但最終邱智呈擊出滾地球出局，比賽結束，樂天桃猿以三連勝之姿晉級台灣大賽。