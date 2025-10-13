運動雲

成晉突襲短打「擾獅」成功揭當下動機　聽林泓育的話來球場玩

▲成晉突襲短打奏效。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／高雄報導

樂天桃猿12日拿下季後挑戰賽關鍵G3勝利。回顧3局上，成晉在獅隊守備失誤後又突襲短打，成功擾亂內野防線，替下一棒林子偉敲出2打點安打埋下契機。他13日賽前透露動機，希望能幫助球隊延續火力。

桃猿3局下先靠陳晨威擊出一壘方向滾地球，獅隊一壘手林子豪滑倒後傳球失誤，讓球隊先馳得點。隨後在一出局、一、二壘有跑者的情況下，成晉第一球就突然擺短棒，點出三壘方向形成內野安打，讓投手蒙德茲與三壘手潘傑楷都來不及反應。

成晉表示：「這個系列賽狀況沒有特別好，攻擊掌握度不足，可能是因為疲勞等因素。所以上場就想用自己擅長的方式幫助球隊。第二棒後面接著是中心棒次，我觀察到對方守備站位有空檔，這是我的優勢，就決定嘗試短打。」

他補充，若對方有防範、守得較前面，就不會執行短打，「都是臨場反應的策略。蒙德茲應該沒想到我會點，一出局執行短打比較少見。那球點的位置和力道都不錯，形成滿壘，也給對方壓力。接下來對決中心棒次，投手在這樣的情況也沒辦法閃躲。」

而談到林泓育在賽後喊話「晚上吃好一點，明天再來玩」成為球迷熱議話題，成晉笑言：「他用不同方式讓大家別太緊繃。上場時確實比較能放鬆、享受比賽，有一點玩的心態，但不是隨便，而是更輕鬆去面對比賽。」

