獅猿史上首場G4殊死戰！胡智爲對波賽樂　誰能搶下門票挑戰兄弟？

▲胡智爲。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／高雄報導

中職季後挑戰賽史上首場G4殊死戰將於13日晚間下午6點半在高雄澄清湖球場登場，統一獅派出胡智爲先發，樂天桃猿則由洋投波賽樂迎戰，勝方挺進台灣大賽，挑戰以逸待勞的中信兄弟。

中職自2022年起改採4戰3勝制季後挑戰賽，本次是史上首次打進G4。桃猿在前兩戰吞敗後背水一戰，連拿兩勝扳平戰局，逼得統一獅也陷入「非贏不可」的局面，雙方將在這場比賽中分出晉級勝負。桃猿對「下剋上」戰役並不陌生，2023年便以直落三擊敗統一獅，成功挺進台灣大賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

統一獅前三戰皆派洋投先發，僅在首戰獲勝。此役改由胡智爲掛帥先發，他過去兩年在季後挑戰賽的3場出賽皆為中繼登板，上一次在季後賽先發已是2021年台灣大賽。本季對樂天桃猿出賽9場（先發2場、後援7場），合計22局僅失5分，其中2分為責失，對戰防禦率僅0.82，為對戰五隊中最佳，且未被敲出全壘打。

波賽樂則在11日G2中以中繼身分登板，主投1.2局無失分、無被安打。本季例行賽對統一獅先發4場，戰績2勝2敗，對戰防禦率4.15，曾被擊出4發全壘打，分別來自許哲晏、林安可、邱智呈與蘇智傑。

回顧過往季後挑戰賽中，在取得2勝1敗領先後的球隊，共有6次最終順利晉級，包括2006、2007年的統一獅，2008年的兄弟象，2022年的中信兄弟，2023年的樂天桃猿，以及2024年的統一獅。不過，今年首次出現2勝2敗平手局面，無論最終由統一獅扳回晉級，或樂天桃猿逆勢完成3連勝，都將創下聯盟史上的全新紀錄。

▲波賽樂。（圖／樂天桃猿提供）