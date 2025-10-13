運動雲

>

獅猿史上首場G4殊死戰！胡智爲對波賽樂　誰能搶下門票挑戰兄弟？

▲胡智爲。（圖／統一獅提供）

▲胡智爲。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／高雄報導

中職季後挑戰賽史上首場G4殊死戰將於13日晚間下午6點半在高雄澄清湖球場登場，統一獅派出胡智爲先發，樂天桃猿則由洋投波賽樂迎戰，勝方挺進台灣大賽，挑戰以逸待勞的中信兄弟。

中職自2022年起改採4戰3勝制季後挑戰賽，本次是史上首次打進G4。桃猿在前兩戰吞敗後背水一戰，連拿兩勝扳平戰局，逼得統一獅也陷入「非贏不可」的局面，雙方將在這場比賽中分出晉級勝負。桃猿對「下剋上」戰役並不陌生，2023年便以直落三擊敗統一獅，成功挺進台灣大賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

統一獅前三戰皆派洋投先發，僅在首戰獲勝。此役改由胡智爲掛帥先發，他過去兩年在季後挑戰賽的3場出賽皆為中繼登板，上一次在季後賽先發已是2021年台灣大賽。本季對樂天桃猿出賽9場（先發2場、後援7場），合計22局僅失5分，其中2分為責失，對戰防禦率僅0.82，為對戰五隊中最佳，且未被敲出全壘打。

波賽樂則在11日G2中以中繼身分登板，主投1.2局無失分、無被安打。本季例行賽對統一獅先發4場，戰績2勝2敗，對戰防禦率4.15，曾被擊出4發全壘打，分別來自許哲晏、林安可、邱智呈與蘇智傑。

回顧過往季後挑戰賽中，在取得2勝1敗領先後的球隊，共有6次最終順利晉級，包括2006、2007年的統一獅，2008年的兄弟象，2022年的中信兄弟，2023年的樂天桃猿，以及2024年的統一獅。不過，今年首次出現2勝2敗平手局面，無論最終由統一獅扳回晉級，或樂天桃猿逆勢完成3連勝，都將創下聯盟史上的全新紀錄。

▲▼波賽樂。（圖／樂天桃猿提供）

▲波賽樂。（圖／樂天桃猿提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

桌球亞錦賽驚見「中華民國國旗」　陸網氣炸喊罷賽：主辦出來道歉

桌球亞錦賽驚見「中華民國國旗」　陸網氣炸喊罷賽：主辦出來道歉

道奇「日本三本柱」太不公平！　釀酒人教頭想讓朗希被禁賽

道奇「日本三本柱」太不公平！　釀酒人教頭想讓朗希被禁賽

最速158王牌！日媒爆歐力士鎖定徐若熙　美日多支球團爭相關注

最速158王牌！日媒爆歐力士鎖定徐若熙　美日多支球團爭相關注

史奈爾、山本鎮守G1-G2！　羅伯斯揭不先讓大谷翔平先發原因

史奈爾、山本鎮守G1-G2！　羅伯斯揭不先讓大谷翔平先發原因

本季6戰全敗！道奇國聯冠軍戰強碰「剋星」釀酒人　大谷急需復甦

本季6戰全敗！道奇國聯冠軍戰強碰「剋星」釀酒人　大谷急需復甦

大谷翔平聯盟冠軍戰僅投一場　史奈爾扛首戰：釀酒人不是普通球隊

大谷翔平聯盟冠軍戰僅投一場　史奈爾扛首戰：釀酒人不是普通球隊

快訊／PLG新軍YKE ARK洋基方舟揭開神秘面紗　吉祥物叫約克貓

快訊／PLG新軍YKE ARK洋基方舟揭開神秘面紗　吉祥物叫約克貓

統一獅殊死戰先發打線出爐！陳傑憲續扛第3棒　陳聖平待評估

統一獅殊死戰先發打線出爐！陳傑憲續扛第3棒　陳聖平待評估

統一獅失誤成敗因！餅總喊話G4轉換心態　胡智爲先發、洋投看狀態

統一獅失誤成敗因！餅總喊話G4轉換心態　胡智爲先發、洋投看狀態

G4「歐印」洋投？古久保：做最好配置　樂見林立、小胖帶領年輕人

G4「歐印」洋投？古久保：做最好配置　樂見林立、小胖帶領年輕人

開車想睡覺怎麼辦？ 他嚇自己一跳XD

熱門新聞

桌球亞錦賽驚見「中華民國國旗」　陸網氣炸喊罷賽：主辦出來道歉

道奇「日本三本柱」太不公平！　釀酒人教頭想讓朗希被禁賽

最速158王牌！日媒爆歐力士鎖定徐若熙　美日多支球團爭相關注

史奈爾、山本鎮守G1-G2！　羅伯斯揭不先讓大谷翔平先發原因

本季6戰全敗！道奇國聯冠軍戰強碰「剋星」釀酒人　大谷急需復甦

大谷翔平聯盟冠軍戰僅投一場　史奈爾扛首戰：釀酒人不是普通球隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1桌球亞錦賽有「中華民國國旗」　陸網氣炸喊罷賽

2釀酒人教頭想讓朗希被禁賽！

3日媒爆歐力士鎖定徐若熙

4羅伯斯揭不讓大谷翔平第1、2戰先發原因

5道奇國聯冠軍戰強碰釀酒人　超慘數據曝

最新新聞

1賽前休息室喊話？古久保擔心破壞氣氛

2里夫斯傷勢無礙！湖人退勇士

3統一獅殊死戰餅總盼全員拿出最佳狀態

4統一獅殊死戰先發打線出爐！陳傑憲續扛第3棒

5布魯克斯大讚布克：他就像我大哥

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林政華連兩場未進先發打線　9局代跑引熱議...古久保：他身體很健康

G4「歐印」洋投？古久保：做最好配置　樂見林立、小胖帶領年輕人

桃猿逆轉保命　林泓育開轟點燃反攻火苗「贏在團隊發揮」

背水一戰球迷落淚成動力　黃子鵬中繼回先發更珍惜每一場

統一獅失誤成敗因！餅總喊話G4轉換心態　胡智爲先發、洋投看狀態

優里？喬瑟夫？傻傻分不清

【高空放閃！】機長老公廣播突然告白 老婆害羞反應全錄下XD

【白沙屯媽祖直衝吊車大王豪宅】還爬樓梯上二樓賜福！胡董笑開懷

【真是孝子孝女餒XD】小孩「捧著」爸爸的大頭照還哭出來XD

【逃不了啦】三寶違停遇警想開走　下一秒被帥氣攔下XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366